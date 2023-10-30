Врач аллерголог-иммунолог Такунова Светлана Витольдовна приглашает на приём в современных медцентрах «Никор-мед» 30.10.2023 Реклама ООО «Никор-2», ИНН 7735083662, erid:LatgBdxp8

Проводит лечения методом АСИТ- аллергического ринита, бронхиальной астмы, атопического дерматита.

Принимает по адресам:

  • Зеленоград, корпус 1824
  • Зеленоград, корпус 330
  • Андреевка, ЖК «Уютный», улица Жилинская, 27к6

Телефон для записи +7-495-255-55-33
Nikormed.ru

Профессиональные навыки

  • лечение (фармакотерапия, АСИТ(СЛАСИТ))п
  • профилактика аллергических, заболеваний (аллергический ринит, аллергический коньюнктивит, Бронхиальная астма, аллергодерматозы, поллинозы, крапивница, инсектная аллергия, ангионевротические отеки и т. д)
  • аллергодиагностика( кожные prick- тесты, проведение ФВД)
  • ведение школы больных с бронхиальной астмой
  • клиническая иммунология: диагностика, профилактика, подбор иммуномодулирующей терапии вторичных иммунодефицитных состояний — рецидивирующие бактериальные инфекции( ЛОР органов, кожи — фурункулезы и т. д)
  • вирусные инфекции (герпес 1,2,6 типа, ВЭБ, ЦМВ инфекции, контагиозные молюски, рецидивирующие бородавки, папилломы и т. д)
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
ГИБДД сообщает о значительном росте числа ДТП. Там это связывают с отменой мигающего зеленого сигнала светофора Новости
Музыкальный спектакль «Кот в сапогах» — 4 ноября в КЦ «Зеленоград» Реклама
Фирсановский мост снова частично перекроют на четыре месяца для завершения ремонта Новости
Большой фестиваль мультфильмов — 5 ноября в культурном центре «Зеленоград» (ДК) Афиша
Бесплатный мастер-класс для детей 7-14 лет «Создание игры Roblox» Реклама
Новостройки в Крюково — лидеры по росту цен в Москве. Цены растут, а предложение пока не увеличивается Новости
Мюзикл-шоу: Две легенды! Чикаго и Mamma Mia — 5 ноября на сцене КЦ «Зеленоград». Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты Афиша
Дождевую канализацию вдоль улицы Каменка капитально отремонтируют. Раскопок при этом не будет Новости
Новые рабочие места в Зеленограде на заводе «Велфарм-М» Реклама
Студенческий билет с запрещенной символикой на обложке показал студент МИЭТа на проходной. Суд арестовал его и заодно оштрафовал за прежние проукраинские высказывания Новости
Врач аллерголог-иммунолог Такунова Светлана Витольдовна приглашает на приём в современных медцентрах «Никор-мед» Реклама
В этот день 114 лет назад родился Александр Шокин, в честь которого названа площадь в Зеленограде и благодаря которому наш город в принципе стал таким, как мы его знаем Истории
До станции Крюково будет следовать часть областных автобусов маршрута 437 «Клин—метро Водный стадион». Изменения произошли внезапно Новости
История башен Центрального проспекта: архитектура, квартиры и магазины. По воспоминаниям их создателей и самих зеленоградцев Истории
На автобусные маршруты 11 и 19 выпустят три дополнительных машины Новости
Подбери ребёнку будущую профессию и не трать время на то, что не подходит — ЦКО МИЭТ начинает набор на интенсивные курсы по техническим и творческим направлениям Реклама
Мужчина ударил в голову женщину в 19-м автобусе — она не смогла освободить ему путь к выходу из-за давки в салоне Новости
Спорткомплекс с бассейнами возле 23-го микрорайона откроют в начале 2025 года Новости
«Жилищник» признал свою ошибку, когда отказывался привозить песок на детскую площадку для игры с песком. А мы узнали из этой истории кое-что важное Истории
Оригинальные стоковые ткани от ведущих кутюрье в магазинах «Я Сама» Реклама
Электрики-мошенники попали под суд. Они обманывали жителей, прикрываясь «Мосэнергосбытом» Новости
Вакансии компании по производству сыров Alti (р/п Ржавки) Реклама
Супермаркет «Лента» в Савёлкинском проезде закроется в ноябре Новости
В Зеленограде перестали красть из квартир. Зато крадут с банковских счетов, на улицах, в автобусах и подъездах Новости
Кондитер отпекла более 2000 тортов: уникальные дизайны, бережная доставка, безопасность и свежесть Реклама
Изменение расписания электричек МТППК с 30 октября по 1 ноября Новости
Семь преимуществ сценического творчества для успеха ребёнка. «АртистЛэнд» обучает детей сценическим дисциплинам — театр, кино, вокал, танец Реклама
Зал бракосочетаний в зеленоградском ЗАГСе закроют на ремонт на пять месяцев Новости
Дополнительные автобусы могут выпустить на маршрут e41 после облав на безбилетников (но это не точно) Новости
Развязку через железную дорогу в Малино планируют построить в 2029 году. В бюджете на неё предусмотрено 12 миллиардов рублей Новости
На месте нелегальных свалок на окраине Зеленограда поставили камеры, чтобы вычислить нарушителей Новости
Школа развития интеллекта iq 007 предлагает уникальный тест-драйв — оценить способности и прокачать пять разных направлений Реклама
Шестой фармацевтический завод построят в промзоне Алабушево. На производство потребуется 1100 человек Новости
Делай правильный выбор вместе с Sura Sushi Реклама
Облаву на безбилетников устроили в Ховрино Новости
«Жилищник» начал рассылать смс должникам за «коммуналку». Откуда у него личные телефоны, непонятно Новости
© 1997–2023 Зеленоград.ру