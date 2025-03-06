Впервые в Зеленограде — Дмитрий Колдун 06.03.2025 Реклама ИП СУХОТСКОВ С.А. ИНН:330573592932 erid:2VtzqwH7Fzv


Большой сольный концерт лауреата премий «Золотой граммофон-2024» и «Звезды Дорожного радио-2024». Незабываемое живое двухчасовое шоу, яркие сценические проекции и неповторимая атмосфера романтики и драйва одновременно.
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