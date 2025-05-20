25 мая во всем мире отмечают Всемирный день футбола. Именно в этот день футбольный клуб DBC проведет первый городской турнир по панна-футболу в ТЦ Зеленопарк. Поучаствовать смогут все желающие, а победители получат подарки.25 мая во всем мире отмечают Всемирный день футбола. Именно в этот день футбольный клуб DBC проведет первый городской турнир по панна-футболу в ТЦ Зеленопарк. Поучаствовать смогут все желающие, а победители получат подарки.