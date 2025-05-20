25 мая во всем мире отмечают Всемирный день футбола. Именно в этот день футбольный клуб DBC проведет первый городской турнир по панна-футболу в ТЦ Зеленопарк. Поучаствовать смогут все желающие, а победители получат подарки.25 мая во всем мире отмечают Всемирный день футбола. Именно в этот день футбольный клуб DBC проведет первый городской турнир по панна-футболу в ТЦ Зеленопарк. Поучаствовать смогут все желающие, а победители получат подарки.
25 мая во всем мире отмечают Всемирный день футбола. Именно в этот день футбольный клуб DBC проведет первый городской турнир по панна-футболу в ТЦ Зеленопарк. Поучаствовать смогут все желающие, а победители получат подарки.
Помимо этого, гости праздника смогут проверить силы в челлендже по чеканке мяча и поиграть в лазертаг.
Праздник будет сопровождать отличный ведущий, который сам неравнодушен к футболу, и диджей, музыкальное сопровождение которого создает прекрасное настроение всем гостям.
Встречаемся в ТЦ Зеленопарк на парковке около входа В с 12 до 15 часов в воскресенье, 25 мая.
Болей за наших! DBC — один из лучших футбольных клубов Зеленограда. Подписывайся и присоединяйся к мощному футбольному сообществу.