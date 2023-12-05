Ролл «Шик»
Если ты ищешь изысканно вкусный ролл и не любишь выбирать между креветкой и лососем, этот ролл для тебя! Свежайший лосось, королевская креветка, нежный творожный сыр, а чтобы придать этому блюду по-настоящему вкусный финальный штрих, SURA SUSHI добавили в него соус гриль.
Ролл «Галактика»
Нежнейший творожный сыр, ароматный угорь, сладкое манго, спелое авокадо и аппетитная икра масаго — все это заботливо укутано в суши-рис.
Загляни в гастрономическую галактику с новым роллом от SURA SUSHI!
Вся эта вкуснятина уже ждёт тебя на сайте surasushi.ru в разделе «новинки».
Искренне твои, SURA SUSHI
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