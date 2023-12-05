Ролл «Шик»

Если ты ищешь изысканно вкусный ролл и не любишь выбирать между креветкой и лососем, этот ролл для тебя! Свежайший лосось, королевская креветка, нежный творожный сыр, а чтобы придать этому блюду по-настоящему вкусный финальный штрих, SURA SUSHI добавили в него соус гриль.