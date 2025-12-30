Время чудес наступило. Ёлка зажглась, воздух наполнился ароматом хвои и мандаринов, а в сердцах — тепло и ожидание волшебства. Детский развивающий центр «Талант-клуб» присоединяется к празднику и от всей души поздравляет вас с Новым годом!
От имени команды педагогов, администраторов и всех, кто делает «Талант-клуб» по-настоящему тёплым и живым местом, желаем вам крепкого здоровья, душевного спокойствия, гармонии в семье и вдохновения в каждом дне. Пусть 2026 год станет годом смелых решений, ярких побед и тёплых встреч. Пусть рядом будут те, кто поддерживает, верит и вдохновляет. А детские улыбки пусть станут вашим главным подарком — самым ценным и искренним.
Как и каждый год, праздник в центре прошёл по-особенному — с музыкой, сюрпризами и настоящим волшебством. К ребятам в гости пришёл Дед Мороз, и на этот раз он привёл не только свою верную спутницу — прекрасную Снегурочку, но и неожиданного, но уже подружившегося с добром — Гринча. Вместе они пели, танцевали, загадывали желания и дарили радость.
Каждый ребёнок получил памятный подарок с символикой «Талант-клуба» — не просто сувенир, а напоминание о том, что здесь его всегда ждут, ценят и верят в его таланты.
«Талант-клуб» — не просто развивающий центр, а пространство роста, развития и уверенности. Уже много лет здесь помогают детям от 4 лет и подросткам раскрывать свои способности в Зеленограде, создавая комфортную, безопасную и вдохновляющую атмосферу.
Здесь созданы все условия для эффективного и увлекательного обучения: современное оборудование, продуманная атмосфера, безопасная среда и, самое главное, — команда профессионалов, которые любят своё дело и своих учеников.
- Английский язык — от 5 до 14 лет
- Ментальная арифметика — от 4 до 14 лет
- Подготовка к школе — для детей 6-7 лет
- Занимательные ступеньки — развитие перед школой (6-7 лет)
- Интеллектуальное развитие — раскройте потенциал с детства
- Каллиграфия — от 5 до 16 лет
- Нейропсихолог — помощь в развитии внимания, памяти, саморегуляции (от 5 лет)
- Логопед и дефектолог — работа с речью и обучением (5-12 лет)
- Группа раннего развития — для малышей 4-5 лет.
Деятельность «Талант-клуба» осуществляется на основании лицензии Департамента образования города Москвы № 77Л01№0009566 от 07.09.2017, что гарантирует высокое качество образовательных услуг.
Пусть Новый год откроет двери в мир новых возможностей
«Талант-клуб» — место, где растут таланты и сбываются мечты.