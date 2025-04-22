Что вас ждет:
— Возложение цветов на могилу Неизвестного солдата
— Праздничный концерт
— Показательные выступления по рубке шашкой
— Обед полевой кухни
— Мастер-классы для детей и взрослых
— Аниматоры и батуты
— Авиашоу радиоуправляемых моделей
— Катание на лошадях
— Игра-квест «Зарница»
Посмотрите, как этот праздник отмечался в прошлом году — https://www.zelenograd.ru/news/55833/
Вход бесплатный
Предварительная регистрация на игру квест «Зарница»: +7 (980) 145-45-40
Где: д. Рузино (Гора), г. о. Химки, ул. Полевая д. 1А, Покровский храм
Координаты: 55.943624, 37.194973
Контакты:
Телефон: +7-980-145-45-40
Telegram: @prazonikruzino
Email: orgsovet.pokrov@yandex.ru
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