При покупке этих блюд ты ещё получишь бесплатную тренировку в Школе плавания Swim Shot.

Приходи вкусно кушать в Arvo и плавать в Swim Shot до конца ноября.

Меню действительно каждый день с 10:00 до 18:00.

Arvo, Зеленоград, Центральная площадь, 3