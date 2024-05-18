В «Мегазаре» недавно установили новые карты для шутеров, например, одна очень похожа на мир Fortnite с летающими лифтами, другая на мир Minecraft, а три других — это миры с обалденной графикой.

Побродите в заброшенном бункере времён СССР или по стройке, над которой кружит стая воронов…

Напоминаем, что игрокам должно быть от 10-ти лет, а оптимальное количество участников 4-10 человек.

Инструктор на месте поможет определиться с выбором приключений исходя из фактического количества, возраста и опытности игроков. За час вы можете пройти 2-3 испытания.

Бронируйте заранее в удобное время по телефону/What's App 8-925-796-44-47.

«Мегазар» ждёт вас!