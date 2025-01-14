В день Всех влюблённых виолончелист EdgarCello приглашает на свое шоу с новой программой «Магия Edgarcello».



Адрес: Зеленоград, ДК МИЭТ, пл. Шокина, дом 1, стр2

Два часа завораживающей музыки, современные мировые хиты, в том числе саундтреки к к/ф и, конечно же, замечательные друзья: группа «Опера Drive», виолончелист Ульяна Сибиркина вместе с EdgarCello подарят вам незабываемый вечер.



Волшебное шоу никого не оставит без эмоций. Получи свой заряд от прекрасного!



С Любовью, Ваш Edgarcello



https://zelenograd.qtickets.events/108683-edgarcello-45-let-perezagruzka

https://qtickets.ru/event/108683

https://t.me/edgarcello_official