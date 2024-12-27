Наши питомцы не выбирают, когда болеть, и Новый год — не исключение.

В новогодние праздники, в том числе и в новогоднюю ночь, ветеринарный центр «Оригами» работает в штатном режиме — круглосуточно, без выходных и перерывов. Специалисты центра всегда рядом, чтобы оказать качественную помощь вашим любимцам!

Заметив тревожные симптомы, не откладывайте визит к ветеринарному врачу.

Прием врача неотложной помощи — 24/7, без ночной наценки.

— 24/7, без ночной наценки. Прием экстренных пациентов — круглосуточно без предварительной записи.

— круглосуточно без предварительной записи. Экстренная хирургия.

Звоните круглосуточно:

8-495-150-3630

8-977-151-3630

Почта: mail@origami.vet

Адрес: Зеленоград, корпус 322А, Ветеринарный центр «Оригами»