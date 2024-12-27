Наши питомцы не выбирают, когда болеть, и Новый год — не исключение.
В новогодние праздники, в том числе и в новогоднюю ночь, ветеринарный центр «Оригами» работает в штатном режиме — круглосуточно, без выходных и перерывов. Специалисты центра всегда рядом, чтобы оказать качественную помощь вашим любимцам!
Заметив тревожные симптомы, не откладывайте визит к ветеринарному врачу.
- Прием врача неотложной помощи — 24/7, без ночной наценки.
- Прием экстренных пациентов — круглосуточно без предварительной записи.
- Экстренная хирургия.
Звоните круглосуточно:
- 8-495-150-3630
- 8-977-151-3630
Почта: mail@origami.vet
Адрес: Зеленоград, корпус 322А, Ветеринарный центр «Оригами»
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