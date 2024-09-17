Ветеринарный центр «Оригами» работает круглосуточно — есть отделение реанимации и интенсивной терапии, стационар 17.09.2024 Peклама OОO «Зоомед клиника» ИHH:7735195662 еrid:2VSb5yvfLTr

В клинике открыто отделение реанимации и интенсивной терапии — круглосуточный стационар для помощи питомцам в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

Получить высококвалифицированную ветеринарную помощь в любое время дня и ночи можно по адресу: Зеленоград, корпус 322а.

  • Прием врача неотложной помощи — 24/7, без ночной наценки
  • Прием экстренных пациентов — круглосуточно без предварительной записи
  • Экстренная хирургия

Если у питомца серьезное заболевание или он восстанавливается после сложной операции, ему необходимо круглосуточное наблюдение, качественное лечение, квалифицированный уход и регулярные процедуры. Все это — задача специалистов стационарного отделения.

Круглосуточный стационар «Оригами» — это:

  • Высококвалифицированные специалисты
  • Оборудование экспертного уровня
  • Индивидуальные, просторные, современные боксы, кислородные камеры
  • Качественное лечение, основанное на принципах доказательной медицины.

Звоните: 8-495-150-36-30, 8-977-151-36-30
Почта: mail@origami.vet

Прием узкопрофильных специалистов: осуществляется с 10:00 до 22:00 по предварительной записи.
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