В клинике открыто отделение реанимации и интенсивной терапии — круглосуточный стационар для помощи питомцам в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.
Получить высококвалифицированную ветеринарную помощь в любое время дня и ночи можно по адресу: Зеленоград, корпус 322а.
- Прием врача неотложной помощи — 24/7, без ночной наценки
- Прием экстренных пациентов — круглосуточно без предварительной записи
- Экстренная хирургия
Если у питомца серьезное заболевание или он восстанавливается после сложной операции, ему необходимо круглосуточное наблюдение, качественное лечение, квалифицированный уход и регулярные процедуры. Все это — задача специалистов стационарного отделения.
Круглосуточный стационар «Оригами» — это:
- Высококвалифицированные специалисты
- Оборудование экспертного уровня
- Индивидуальные, просторные, современные боксы, кислородные камеры
- Качественное лечение, основанное на принципах доказательной медицины.
Звоните: 8-495-150-36-30, 8-977-151-36-30
Почта: mail@origami.vet
Прием узкопрофильных специалистов: осуществляется с 10:00 до 22:00 по предварительной записи.
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