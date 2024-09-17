В клинике открыто отделение реанимации и интенсивной терапии — круглосуточный стационар для помощи питомцам в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.



Получить высококвалифицированную ветеринарную помощь в любое время дня и ночи можно по адресу: Зеленоград, корпус 322а.

Прием врача неотложной помощи — 24/7, без ночной наценки

Прием экстренных пациентов — круглосуточно без предварительной записи

Экстренная хирургия

Если у питомца серьезное заболевание или он восстанавливается после сложной операции, ему необходимо круглосуточное наблюдение, качественное лечение, квалифицированный уход и регулярные процедуры. Все это — задача специалистов стационарного отделения.



Круглосуточный стационар «Оригами» — это: