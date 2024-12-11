15 декабря с 11:00 до 20:00 ветеринарный центр «Оригами» приглашает всех на свой первый День рождения. Для вас и ваших любимцев подготовили много приятных сюрпризов: знакомство со специалистами, беспроигрышная лотерея и возможность принять участие в розыгрыше сертификатов на услуги ветеринарного центра, который прямо сейчас проходит в группе ВКонтакте. Подробности по ссылке https://vk.com/origami_vet.



«Оригами» — это круглосуточный ветеринарный центр экспертного уровня. Здесь предоставляют полный спектр услуг для домашних питомцев, помогают им быть здоровыми и жить счастливой активной жизнью.



Адрес: Зеленоград, корпус 322А, Ветеринарный центр «Оригами»

Телефон: 8-495-150-36-30

Почта: mail@origami.vet