15 декабря с 11:00 до 20:00 ветеринарный центр «Оригами» приглашает всех на свой первый День рождения. Для вас и ваших любимцев подготовили много приятных сюрпризов: знакомство со специалистами, беспроигрышная лотерея и возможность принять участие в розыгрыше сертификатов на услуги ветеринарного центра, который прямо сейчас проходит в группе ВКонтакте. Подробности по ссылке https://vk.com/origami_vet.
«Оригами» — это круглосуточный ветеринарный центр экспертного уровня. Здесь предоставляют полный спектр услуг для домашних питомцев, помогают им быть здоровыми и жить счастливой активной жизнью.
Адрес: Зеленоград, корпус 322А, Ветеринарный центр «Оригами»
Телефон: 8-495-150-36-30
Почта: mail@origami.vet
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