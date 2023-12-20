23 декабря с 10:00 до 18:00 состоится торжественное открытие, которое может посетить любой желающий!



Приходите вместе с питомцами, ведь только в этот день можно будет получить консультацию врача и сделать УЗИ брюшной полости БЕСПЛАТНО.



Для успешного проведения УЗИ необходимо НЕ кормить животное в течение 10-12 часов до процедуры. Исследование проводится на голодный желудок.

Но и это еще не всё…



Прямо сейчас в группе ВКонтакте проходит розыгрыш сертификатов на услуги ветеринарного центра. Подробности по ссылке.

Адрес: корпус 322А

Телефон: 8-495-150 36 30

Почта: mail@origami.vet



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