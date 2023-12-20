Ветеринарная клиника экспертного уровня «Оригами» открывается в центре Зеленограда. Рассказываем об услугах и акциях клиники.
Свой лабораторный комплекс
Выполняется весь спектр анализов. Работа на новейших приборах и качественных реактивах.
Экспертное оборудование
Используется оборудование высокого класса и принципы доказательной ветеринарии.
CAT FRIENDLY подход
Максимально комфортные условия приёма для кошек.
23 декабря с 10:00 до 18:00 состоится торжественное открытие, которое может посетить любой желающий!
Приходите вместе с питомцами, ведь только в этот день можно будет получить консультацию врача и сделать УЗИ брюшной полости БЕСПЛАТНО.
Для успешного проведения УЗИ необходимо НЕ кормить животное в течение 10-12 часов до процедуры. Исследование проводится на голодный желудок.
Но и это еще не всё…
Прямо сейчас в группе ВКонтакте проходит розыгрыш сертификатов на услуги ветеринарного центра. Подробности по ссылке.
Адрес: корпус 322А
Телефон: 8-495-150 36 30
Почта: mail@origami.vet