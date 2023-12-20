Ветеринарная клиника экспертного уровня «Оригами» в корпусе 322А — 23 декабря торжественное открытие 20.12.2023 Реклама ООО «ЗООМЕД КЛИНИКА», ИНН 7735195662, erid:LatgBYFnL

Ветеринарная клиника экспертного уровня «Оригами» открывается в центре Зеленограда. Рассказываем об услугах и акциях клиники.

Свой лабораторный комплекс
Выполняется весь спектр анализов. Работа на новейших приборах и качественных реактивах.

Экспертное оборудование
Используется оборудование высокого класса и принципы доказательной ветеринарии.

CAT FRIENDLY подход
Максимально комфортные условия приёма для кошек.

23 декабря с 10:00 до 18:00 состоится торжественное открытие, которое может посетить любой желающий!

Приходите вместе с питомцами, ведь только в этот день можно будет получить консультацию врача и сделать УЗИ брюшной полости БЕСПЛАТНО.

Для успешного проведения УЗИ необходимо НЕ кормить животное в течение 10-12 часов до процедуры. Исследование проводится на голодный желудок.
Но и это еще не всё…

Прямо сейчас в группе ВКонтакте проходит розыгрыш сертификатов на услуги ветеринарного центра. Подробности по ссылке.

Адрес: корпус 322А

Телефон: 8-495-150 36 30
Почта: mail@origami.vet

Сайт, Вконтакте

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