Чувствуете, как природа просыпается и обновляется? Самое время и вам впустить в свою жизнь яркие краски и новые образы!
Весеннее окрашивание волос — это не просто смена цвета, это настоящее преображение, которое может изменить не только внешность, но и настроение!
Салон красоты «Никор» предлагает
- Мягкое мелирование для тех, кто хочет легких перемен
- Сложное окрашивание с плавными переходами
- Трендовые оттенки 2025 года
- Яркие акценты для смелых девушек
- Индивидуальный подбор цвета под ваш тон кожи и глаз
Колористы салона красоты «Никор» учтут структуру ваших волос и подберут безопасную технику окрашивания, чтобы ваши локоны не только выглядели потрясающе, но и оставались здоровыми
Встречайте весну с новым цветом волос и новыми эмоциями!
Записаться можно прямо сейчас
- +7 (499) 731-59-68
- Адрес: Зеленоград, корп. 1204
- Сайт
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