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Пруд Быково болото в 1-м микрорайоне очистят от ила, посадят водные растения и благоустроят берег. Работы будут идти до конца года Новости
Дворники, оказывается, не только снег убирают, но ещё и платежные квитанции разносят по почтовым ящикам. Раньше мэрия отдельно платила за эту доставку Новости
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Историческое мозаичное панно на площади Юности обследуют и может быть отреставрируют. Оно частично разрушено, но повреждения спрятали Новости
Спектакль «Мишкина каша» по мотивам рассказов Николая Носова — 24 марта в КЦ «Зеленоград» (ДК) Афиша
Колоть иль ворошить — вот в чём вопрос? Что лучше? Ответ на этот гамлетовский вопрос ищут сейчас зеленоградские коммунальщики Новости
В лесу за 17 микрорайоном появилась новая дорога к будущему коттеджному поселку на реке Горетовке. Участки под него пытаются продать уже год Истории
Бывший директор школ 1528, 1353 и муниципальный депутат Андрей Слесарев скоропостижно скончался на 62-м году жизни Новости
На «зеленой» ветке метро запустили новейший поезд «Москва 2024». Но менять все старые и шумные вагоны будут ещё несколько лет Новости
Увековечить память главного архитектора Зеленограда Игоря Покровского к его столетнему юбилею, назвав его именем Центральную площадь Истории
Мусоросжигательный завод рядом с Зеленоградом обещают открыть в этом году — его строят ударными темпами. Однако строительство аналогичного завода в Татарстане остановили Новости
Андрей Державин и группа «Сталкер» — 20 апреля на сцене КЦ «Зеленоград». Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты Афиша
«Я поставила себя на место её детей». Как зеленоградская таксистка уберегла пожилую женщину от мошенников Истории
Капитальный ремонт Фирсановского моста должны закончить в конце лета. Если в пятый раз что-нибудь не помешает Новости