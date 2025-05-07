Специализированный диагностический гастроцентр клиники «ЭстеДи» (корпус 1515, Зеленоград), приглашает пройти комплексное обследование органов ЖКТ за один день по программе «Check-up» у врачей-эндоскопистов:

Бондарева Константина Александровича

Борисова Юрия Анатольевича

Добрушиной Ивы Владимировны

В программу включено:



необходимый комплекс анализов крови (госпитальный) перед исследованием

ЭКГ

тест на Хеликобактер пилори

измерение кислотности желудка

консультация врача эндоскописта до и после обследования

УЗИ органов брюшной полости

гастроскопия

колоноскопия

медикаментозный сон.

Весенняя скидка: стоимость обследования 15000 рублей (вместо 24400).



Также, при необходимости, вы можете сразу получить консультацию врача гастроэнтеролога Барановой Анны Анатольевны (такой прием оплачивается отдельно, вне акционного предложения).

Консультация и запись на прием: 8-924-206-16-50

Адрес: Зеленоград, улица Логвиненко, корпус 1515

Сайт: estedi.ru/gastrocenter

ВНИМАНИЕ! ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ