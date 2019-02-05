Милые дамы! Подготовьтесь к женскому дню заранее!
С 5 февраля по 5 марта будет действовать скидка 15% на лазеры последнего поколения — Fotona SP Dynamis и CO2.
Лазерные методики воздействия дают возможность провести безоперационную подтяжку кожи, удалить морщины в области нижних и верхних век, лба, переносицы, околоротовой области, избавить кожу от пигментации (в том числе и возрастной), сосудистой сетки, рубцовых явлений постакне, излишков кожи, а также удалить доброкачественные образования (бородавки, папилломы, возрастные кератомы).
Кроме того, в медицинских центрах «Никор-Мед» существуют методики лечения безоперационного уменьшения растяжек на животе после беременности.
Скидка в корпусе 330 распространяется на:
- Горячие, холодные пилинги;
- Комбинированное дермальное омоложение;
- Лазерную эпиляцию;
- Лазерное омоложение.
Скидка в Андреевке распространяется на:
- Лазерную шлифовку;
- Удаление новообразований;
- Лазерное омоложение.
Делать кожу идеальной — вдвойне приятно, особенно с хорошей скидкой!
Процедуры проводят в «Никор-Мед» — корпус 330 и в Андреевке, ЖК «Уютный» дом 27, корпус 6
Более подробная информация на сайтах: nikormed.ru и andreevka.nikormed.ru
И по телефонам: +7 (499)736-95-56 (330); +7(495)255-55-33 (Андреевка)
https://www.instagram.com/nikor_n/
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