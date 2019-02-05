С 5 февраля по 5 марта скидка 15% на лазерные процедуры в медицинских центрах «Никор-Мед» 05.02.2019 «Никор-Мед» Реклама

Милые дамы! Подготовьтесь к женскому дню заранее!

С 5 февраля по 5 марта будет действовать скидка 15% на лазеры последнего поколения — Fotona SP Dynamis и CO2.

Лазерные методики воздействия дают возможность провести безоперационную подтяжку кожи, удалить морщины в области нижних и верхних век, лба, переносицы, околоротовой области, избавить кожу от пигментации (в том числе и возрастной), сосудистой сетки, рубцовых явлений постакне, излишков кожи, а также удалить доброкачественные образования (бородавки, папилломы, возрастные кератомы).

Кроме того, в медицинских центрах «Никор-Мед» существуют методики лечения безоперационного уменьшения растяжек на животе после беременности.

Скидка в корпусе 330 распространяется на:

  • Горячие, холодные пилинги;
  • Комбинированное дермальное омоложение;
  • Лазерную эпиляцию;
  • Лазерное омоложение.

Скидка в Андреевке распространяется на:

  • Лазерную шлифовку;
  • Удаление новообразований;
  • Лазерное омоложение.

Делать кожу идеальной — вдвойне приятно, особенно с хорошей скидкой!

Процедуры проводят в «Никор-Мед» — корпус 330 и в Андреевке, ЖК «Уютный» дом 27, корпус 6

Более подробная информация на сайтах: nikormed.ru и andreevka.nikormed.ru

И по телефонам: +7 (499)736-95-56 (330); +7(495)255-55-33 (Андреевка)

https://www.instagram.com/nikor_n/

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