Верните свободу в каждое движение: ваша новая жизнь начинается здесь! Новая клиника здоровья спины и суставов «Золотые руки» в Зеленограде 14.12.2024 Peклама ИП Байрамов П.К. ИHH:770870542779 еrid:2VSb5woPy1J

Клиника здоровья спины и суставов «Золотые руки» — это ваш путь к полноценной жизни без боли!

Индивидуальное лечение мануальными техниками, адаптированными под ваши потребности.

Топовое оборудование:

  • ударно-волновая терапия — для быстрого снятия боли
  • магнитотерапия — ускоряет процесс восстановления
  • высокоинтенсивный лазер HILT — современное решение для эффективного лечения.

Всё это позволяет получать быстрые и стабильные результаты!

Вы сможете избавиться от основных проблем всего за 5-6 визитов.

Снижение боли за первый сеанс — не менее 50%.

С какими диагнозами можно обратиться?

  • Остеохондроз
  • Плоскостопие и вальгус
  • Сколиоз
  • Артроз суставов
  • Реабилитация после травм, переломов, операций.

Специальное предложение для новых клиентов!

  • 50% скидка на первичный прием.
  • 50% на индивидуальные ортопедические стельки.
  • 20% скидка на любое физиолечение.

Запишитесь в «Золотые руки» и начните жить без боли! Измените свою жизнь к лучшему — количество мест ограничено.

Телефон: 8-910-488-44-53
Сайт: zrclinic.ru
Подпишись на телеграм: @poladrehab

Адрес: Привокзальная пл. 1, офис 330, этаж 3 (проложить маршрут)

*Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом
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