Клиника здоровья спины и суставов «Золотые руки» — это ваш путь к полноценной жизни без боли!
Индивидуальное лечение мануальными техниками, адаптированными под ваши потребности.
Топовое оборудование:
- ударно-волновая терапия — для быстрого снятия боли
- магнитотерапия — ускоряет процесс восстановления
- высокоинтенсивный лазер HILT — современное решение для эффективного лечения.
Всё это позволяет получать быстрые и стабильные результаты!
Вы сможете избавиться от основных проблем всего за 5-6 визитов.
Снижение боли за первый сеанс — не менее 50%.
С какими диагнозами можно обратиться?
- Остеохондроз
- Плоскостопие и вальгус
- Сколиоз
- Артроз суставов
- Реабилитация после травм, переломов, операций.
Специальное предложение для новых клиентов!
- 50% скидка на первичный прием.
- 50% на индивидуальные ортопедические стельки.
- 20% скидка на любое физиолечение.
Запишитесь в «Золотые руки» и начните жить без боли! Измените свою жизнь к лучшему — количество мест ограничено.
Телефон: 8-910-488-44-53
Сайт: zrclinic.ru
Подпишись на телеграм: @poladrehab
Адрес: Привокзальная пл. 1, офис 330, этаж 3 (проложить маршрут)
*Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом
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