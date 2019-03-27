Важный факт — все процедуры в Вай Тай Зеленоград выполняются с использованием премиальной натуральной тайской косметики Marakott. Результат — ваша кожа получит лучшие и роскошные ингредиенты, без искусственных консервантов и парабенов.

Мы предложим Вам тайский традиционный массаж, арома ойл релакс массаж, массаж ног, шейно-воротниковой зоны, головы, лица, массаж горячими камнями, массаж горячими травяными мешочками. Вы можете попариться в кедровой бочке или тайской травяной парной.