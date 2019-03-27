В сумасшедшем ритме города каждый из нас мечтает найти «островок тишины, релакса и гармонии». На сегодняшний день существует бесчисленное количество таких «островков». Вот только как не ошибиться при выборе тайского СПА-салона и попасть в руки профессионалов своего дела — задача не из легких! Отдохнуть и восстановить силы, окунуться в атмосферу тайской культуры и традиций, получив истинное наслаждение, теперь легко и просто, даже недалеко!
В посёлке Андреевка открылся новый салон сети СПА премиум-класса «Вай Тай». Сеть насчитывает более 50 салонов по всей России. Каждый из них — неповторимый уголок Таиланда, в котором учтены малейшие тонкости, чтобы вы смогли погрузиться в незабываемую атмосферу Страны Улыбок.
После интенсивного рабочего дня, тяжелых командировок или веселых вечеринок массаж и релакс-программы просто необходимы!
В салоне работают профессиональные высококвалифицированные мастера из Таиланда — Кео и Кай. Каждая из них имеет дипломы, обладает всеми необходимыми техниками массажа, позитивной энергетикой и уникальной чуткостью. К вам проявят максимальное внимание и подберут индивидуальный подход при выборе любой процедуры, исходя из ваших пожеланий.
В салоне учтивые администраторы помогут выбрать подходящий абонемент, с которым удобно и выгодно посещать процедуры.
Подарочные сертификаты, приобретённые в салоне, станут прекрасным подарком по любому поводу и без.
Важный факт — все процедуры в Вай Тай Зеленоград выполняются с использованием премиальной натуральной тайской косметики Marakott. Результат — ваша кожа получит лучшие и роскошные ингредиенты, без искусственных консервантов и парабенов.
Мы предложим Вам тайский традиционный массаж, арома ойл релакс массаж, массаж ног, шейно-воротниковой зоны, головы, лица, массаж горячими камнями, массаж горячими травяными мешочками. Вы можете попариться в кедровой бочке или тайской травяной парной.
А если захочется провести время вдвоем с возлюбленным, подругой, сестрой, мамой — это не проблема. Вы сможете насладиться любимой процедурой вместе.
Даже самые взыскательные клиенты будут в восторге от SPA программ — роскошных комплексов омолаживающего ухода для лица и тела. Травяная парная расслабляет мышцы и готовит кожу к последующему уходу, скраб-пилинг всего тела бережно очищает кожу, питательное обёртывание сделает кожу невероятно бархатной и нежной, полный комплекс ухода за лицом подарит сияние и гладкость, а расслабляющий oil-массаж с маслом подарит незабываемое блаженство.
Одним словом, отдохнуть и восстановить силы в сумасшедшем ритме города — можно и в само?м городе, недалеко от дома! А релаксирующая музыка, свечи, аромат, витающий в воздухе, приветливый персонал и, в целом, атмосфера в «Вай Тай» погрузит вас в гармоничное и медитативное состояние солнечного Таиланда!
Поселок Андреевка, строение 24Д
Телефон: +7(495)532-63-70
https://www.waithaispa.ru/contacts/zelenograd.html
www.instagram.com/waithai_zelenograd
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