Спешим вам сообщить, что теперь правильная кулинария «Парим-Варим» открыла службу доставки!
К завтракам теперь мы готовы предложить вам не только блинчики, сырники, бутерброды на гриле, но и овсяные каши с ягодами.
Как обычно вас приятно порадует большой выбор готовых блюд, салатов, горячих сендвичей, традиционных горячих блюд, таких как например «Мясо по французски», или например смелое и новаторское, как «Свинные уши по корейски».
Много кондитерских вкуснятин для сладкоежек, таких как например огромные «Ром-Бабы», и многие другие не менее вкусные блюда. Огромный выбор разнообразно приготовленных салатов, и овощей. А напитки, в том числе необычные, например из Тайланда: «Напиток Личи с семенами базилика», никого не оставляют равнодушным.
Ну и конечно, наши фирменные пельмени: с бараниной и мятой; с олениной; с цыплёнком и тмином! Мы можем приготовить пельмени на месте или с собой, а также Вы можете взять домой 500 граммовую упаковку замороженных.
Если Вы не определились с выбором на обед — не проблема, мы «всё выбрали за Вас» — у нас есть готовые наборы на обед — выбор становится еще проще!
Заказывайте нашу продукцию домой, на праздники или в офис. Можно заказать доставку в течении часа или сделать предварительный заказ по расширенному меню, на следующий день или вообще сразу на неделю, на праздник или корпоратив.
Заказывайте доставку на www.parim-varim.ru или по телефону: +7-925-151-01-50, а также приходите к нам перекусить в уютной обстановке или что ни будь взять с собой. Адрес: г. Зеленоград, корпус 431А.
https://www.instagram.com/parim_varim/
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