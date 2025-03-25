В Зеленограде нашли стильные и надёжные лестницы, которые не раздражают скрипом и служат годами.

Такие лестницы износостойки, имеют однородный цвет, который подбирается под любое покрытие.

А еще тут есть подсветка и кладовая под лестницей.

Сами посмотрите, какие изящные лестницы получаются.

И всё это выполняет компания «Столяр-Про».

Они соблюдают все строки, дают гарантию 2 года на отсутствие скрипов, трещин, деформаций.

И стоимость не вырастает в процессе работы.

Нужна лестница? Вы знаете, куда обращаться: @stolyar_pro

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