Курсы подготовки к школе для детей, у которых русский не родной язык, открылись в Зеленограде Новости
Широкоформатный принтер ALLWIN C8 PRO2 расширил возможности и производительность типографии «Никсон-Принт». Типография производит печать на различных материалах для бизнеса Реклама
Две акции в поддержку бездомных животных пройдут в субботу 4 октября: выставка-пристройство и сбор помощи для приюта Афиша
На участке Яблоневой аллее ограничили разрешенную скорость до 30 км/ч. Но сделали это очень странно Новости
Чекап в Гастроцентре клиники «ЭстеДи» — комплексное обследование органов ЖКТ за один день по выгодной цене Реклама
Запертую калитку в заборе поликлиники, которая перегораживала пешеходную дорожку, открыли настежь после публикации «Зеленоград.ру» Новости
Голосования об установке шлагбаумов проводят в нескольких домах Зеленограда. Обещают плату не больше ста рублей с квартиры в месяц Новости
Центр Компьютерного Обучения и дополнительного образования школьникам 2-11 классы — Системное IT-обучение — начни бесплатно! Узнай, как мы учим Реклама
Открыть калитку для прохода через территорию поликлиники в 3-м микрорайоне пообещал департамент здравоохранения после публикации «Зеленоград.ру» Новости
«Народные тропы» заасфальтируют возле домов в 3-м микрорайоне. В других местах с ними ожесточенно борются Новости