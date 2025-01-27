Вас ждет мир бесконечных возможностей и творческих идей в магазинах «Я Сама» 27.01.2025 ZELENOGRAD.RU

Здесь, среди ярких тканей и оригинальных фурнитур, вы найдете всё необходимое для реализации ваших самых смелых дизайнерских решений.

Наши инструменты — это сочетание инновационных технологий и высокого качества, которое позволяет делать процесс шитья не только легким, но и увлекательным.

Сегодня показываем вам интересные товары, которые непременно оценит любой, кто занимается шитьем. Каждый предмет в нашем ассортименте был тщательно отобран для того, чтобы удовлетворить потребности как новичков, так и опытных мастеров.

Кроме того, наш магазин — это не просто место для покупок. Здесь вы найдете вдохновение: наши опытные консультанты помогут вам с выбором инструментов, поделятся секретами швейного мастерства и подскажут идеи для ваших проектов. Также для вашего удобства при магазинах есть ателье по ремонту одежды

Создайте уникальные вещи своими руками вместе с нами и погрузитесь в мир шитья, где каждая деталь имеет значение, а каждый стежок — это история, полная красоты и творчества.

Приобрести товары можно в магазинах, на сайте и на маркетплейсах.

  • «Я Сама» Привокзальная площадь, д.? (павильон)
  • 8-499-738-61-31
  • WhatsApp 89855320220

  • «Я Сама» площадь Юности, дом 4
  • 8 (499) 762-36-31,
  • WhatsApp 89855320210

  • «Я Сама» в соцсетях
  • ВК @yasamazel
  • ТГ
  • OZON
  • WB

Peклама ИП Крючкова Т.М. ИНН:773500374204 еrid:2VSb5wonV2p

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