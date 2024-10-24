Вам подарок! Посетите одно бесплатное занятие на любой курс в детском клубе Буракова 24.10.2024 Peклама ИП Бабинкина Т.Ю. ИHH:773573928729 еrid:2VSb5wubLzU

Как безболезненно и с удовольствием пойти в детский сад? Как спокойно подготовить ребенка к школе? После занятий в клубе Буракова эти вопросы отпадают. Клуб работает по уникальным методикам развития в 17-м микрорайоне Зеленограда.

Подготовка к школе в детском клубе Буракова — ваш шаг к успешному обучению ребенка.

Курсы помогут дошкольникам от 4 до 7 лет овладеть навыками:

  • чтения
  • счета
  • письма

А также подготовиться интеллектуально, психологически и эмоционально к своим урокам в школе.

Идет набор в мини-сад на 2024/2025год

  • 1 группа — для детей 2-4 лет
  • 2 группа — для детей 5-7 лет

Ожидаемые результаты курса:

  • развитие речи — развитие мелкой и крупной моторики
  • развитие восприятия, внимания, памяти, мышления
  • обучение азам игры
  • творческое развитие
  • время пребывания в саду — с 9.00 до 13.00.

Арт-студия для детей от 4 до 12 лет

Комплексный подход к занятию направлен на знакомство с художественной деятельностью, включающий в себя элементы аппликации, лепки, декорирования.

Помимо, радости, творчества ребята на занятиях живописью:

  • улучшат мелкую моторику
  • научатся концентрации
  • обретут уверенность в себе
  • расширят кругозор
  • научатся работать в команде.

Занятия с логопедом-дефектологом

Хотите, чтобы ваш ребенок развивал речевые навыки с уверенностью и радостью? В Детском клубе Буракова предлагают занятия с профессиональным логопедом-дефектологом, которые помогают каждому ребенку стать более успешным в общении и учёбе.

Шахматы в детском клубе Буракова

Это не просто игра, а мощный инструмент для развития вашего ребёнка. Инвестируя в шахматные занятия, вы даёте своему малышу ценные навыки, которые пригодятся ему в любой сфере жизни. Присоединяйтесь к нашему шахматному клубу и дарите своему ребёнку будущее, полное возможностей и успеха!

Записаться на бесплатное пробное занятие можно на сайте клуба.

Детский клуб Буракова: Зеленоград, 17-й микрорайон, Георгиевский проспект, дом 33, корпус 6. Карта.

Телефон: 8-985-505-10-10

Вконтакте, Инстаграм (запрещён в РФ)
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