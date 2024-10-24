Как безболезненно и с удовольствием пойти в детский сад? Как спокойно подготовить ребенка к школе? После занятий в клубе Буракова эти вопросы отпадают. Клуб работает по уникальным методикам развития в 17-м микрорайоне Зеленограда.
Подготовка к школе в детском клубе Буракова — ваш шаг к успешному обучению ребенка.
Курсы помогут дошкольникам от 4 до 7 лет овладеть навыками:
- чтения
- счета
- письма
А также подготовиться интеллектуально, психологически и эмоционально к своим урокам в школе.
- 1 группа — для детей 2-4 лет
- 2 группа — для детей 5-7 лет
Ожидаемые результаты курса:
- развитие речи — развитие мелкой и крупной моторики
- развитие восприятия, внимания, памяти, мышления
- обучение азам игры
- творческое развитие
- время пребывания в саду — с 9.00 до 13.00.
Комплексный подход к занятию направлен на знакомство с художественной деятельностью, включающий в себя элементы аппликации, лепки, декорирования.
Помимо, радости, творчества ребята на занятиях живописью:
- улучшат мелкую моторику
- научатся концентрации
- обретут уверенность в себе
- расширят кругозор
- научатся работать в команде.
Хотите, чтобы ваш ребенок развивал речевые навыки с уверенностью и радостью? В Детском клубе Буракова предлагают занятия с профессиональным логопедом-дефектологом, которые помогают каждому ребенку стать более успешным в общении и учёбе.
Это не просто игра, а мощный инструмент для развития вашего ребёнка. Инвестируя в шахматные занятия, вы даёте своему малышу ценные навыки, которые пригодятся ему в любой сфере жизни. Присоединяйтесь к нашему шахматному клубу и дарите своему ребёнку будущее, полное возможностей и успеха!
Записаться на бесплатное пробное занятие можно на сайте клуба.
Детский клуб Буракова: Зеленоград, 17-й микрорайон, Георгиевский проспект, дом 33, корпус 6. Карта.
Телефон: 8-985-505-10-10