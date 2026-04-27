С началом тёплого сезона растёт риск укусов клещей — особенно у детей, которые чаще бывают на природе. Поэтому о защите лучше подумать заранее.



Один из эффективных способов — вакцинация от клещевого энцефалита. Заболевание может протекать тяжело, поэтому важно сформировать иммунитет до сезона активности клещей. Для профилактики используется, в том числе, вакцина «Клещ-Э-Вак». Курс проходит в 2 этапа с интервалом от 2 недель до месяца.



Перед прививкой ребёнку обычно назначают общий анализ крови и мочи, а также уточняют данные о ранее сделанных прививках.

В целом, плановая вакцинация — это не формальность, а реальная защита от инфекций, которые никуда не исчезли.