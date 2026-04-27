С началом тёплого сезона растёт риск укусов клещей — особенно у детей, которые чаще бывают на природе. Поэтому о защите лучше подумать заранее.
Один из эффективных способов — вакцинация от клещевого энцефалита. Заболевание может протекать тяжело, поэтому важно сформировать иммунитет до сезона активности клещей. Для профилактики используется, в том числе, вакцина «Клещ-Э-Вак». Курс проходит в 2 этапа с интервалом от 2 недель до месяца.
Перед прививкой ребёнку обычно назначают общий анализ крови и мочи, а также уточняют данные о ранее сделанных прививках.
В целом, плановая вакцинация — это не формальность, а реальная защита от инфекций, которые никуда не исчезли.
- Пентаксим — коклюш, дифтерия, столбняк, полиомиелит, гемофильная инфекция
- Вактривир — корь, краснуха, паротит
- Регевак — гепатит B
- Адасель — ревакцинация от дифтерии и столбняка
- Поливаксин — полиомиелит
- Превенар-13 и Пневмовакс 23 — пневмококковая инфекция
- МенКвадфи — менингококковая инфекция
В детском отделении «Никор-мед» вакцинацию проводят с осмотром врача и индивидуальными рекомендациями.
