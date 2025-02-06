Компания ООО «Сладкий орешек» приглашает сотрудников для работы на производстве по должности «Оператор производственного участка».
Условия труда:
- заработная плата на период обучения (от одного месяца) 4 200 рублей на руки за смену, далее от 5 700 рублей на руки за смену
- оформление в соответствии с нормами ТК РФ
- бесплатная доставка служебным транспортом от ст. Поварово, г. Солнечногорск, г. Клин, г. Высоковск
- бесплатное питание в корпоративной столовой
- бесплатная спецодежда
- бесплатное оформление медицинской книжки
- премии и возможность дополнительных подработок
- скидки на продукцию
- профессиональный рост.
График работы:
- сменный график — чередование дневных и ночных смен
Дневная смена — с 7-00 до 19-00.
Ночная смена — с 19-00 до 7-00.
Основные обязанности:
- работа в цеху на производственном участке (замесы, варка, дражирование, упаковка и др.)
- выпуск качественной продукции, контроль основных параметров/показателей.
Производство расположено по адресу: Московская область, г. о. Солнечногорск, дер. Мелечкино, стр. 123, как добраться
Сайт: sweet-nuts.ru
Контакты:
- вы можете написать на почту hr@sweet-nuts.ru
- или позвонить по номеру 8-985-881-71-83; 8-495-228-01-42 (с 8-00 до 19-00, с понедельника по пятницу)
«Сохраняя семейные ценности, мы дарим приятные моменты и удивляем нашими продуктами, созданными с любовью».
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