Заработок в день: до 4000 р. (сделка — зависит от количества собранных наборов).



График: можно рассмотреть любой (1/1, 2/2, 3/1, 5/2, 1-2 раза в неделю и т. д.).

Смены с 08:00 до 20:00 (расчет производится в конце смены)

Смены с 08 до 17:00 (расчет производится раз в неделю)

Смены с 20:00 до 8:00 (расчет производится на следующий день).

Обязанности: комплектация, маркировка, упаковка, фасовка, стикеровка.

Контакты:

8-495-369-56-59

или пишите в вотсап/телеграм по номеру 8-925-078-04-87.

Адрес работы: Зеленоград, 2-й Западный проезд, дом 1, стр. 1.