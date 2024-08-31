Заработок в день: до 4000 р. (сделка — зависит от количества собранных наборов).
График: можно рассмотреть любой (1/1, 2/2, 3/1, 5/2, 1-2 раза в неделю и т. д.).
- Смены с 08:00 до 20:00 (расчет производится в конце смены)
- Смены с 08 до 17:00 (расчет производится раз в неделю)
- Смены с 20:00 до 8:00 (расчет производится на следующий день).
Обязанности: комплектация, маркировка, упаковка, фасовка, стикеровка.
Контакты:
- 8-495-369-56-59
- или пишите в вотсап/телеграм по номеру 8-925-078-04-87.
Адрес работы: Зеленоград, 2-й Западный проезд, дом 1, стр. 1.
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