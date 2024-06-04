В организацию требуется сварщик. Сварка рекламных конструкций. Работа оклад или сдельная от 80.000 рублей. На постоянную работу, с официальным оформлением, соц. пакетом. Выплата заработной платы — еженедельно.

Можно на подработку, можно на 2-ю смену или работа в выходные. Территориально — Новый Зеленоград.

Телефон: 8-985-343-09-95, Сергей Николаевич.