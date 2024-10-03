С расширением парка аппаратов в команду медицинской клиники лазерной эпиляции MG ESTHETIC требуется специалист лазерной эпиляции.
Мы предлагаем:
- бесплатное обучение
- работу на современном оборудовании в комфортабельных кабинетах
- своевременную выплату зарплаты 2 раза в месяц
- комфортный график работы 2/2 с 9.00 до 21.00
- молодой дружный коллектив
- скидки на услуги клиники
Обязанности:
- проведение процедуры лазерной эпиляции
- консультирование клиентов
Требования:
- среднее/высшее медицинское образование
- наличие действующей аккредитации
- опыт работы в лазерной эпиляции/ косметологии приветствуется, но не является обязательным
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