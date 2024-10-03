Вакансия: специалист лазерной эпиляции 03.10.2024 Peклама OOО «МГ Эстетик» ИHH:7735184974 еrid:2VSb5x7QDqS

С расширением парка аппаратов в команду медицинской клиники лазерной эпиляции MG ESTHETIC требуется специалист лазерной эпиляции.

Мы предлагаем:

  • бесплатное обучение
  • работу на современном оборудовании в комфортабельных кабинетах
  • своевременную выплату зарплаты 2 раза в месяц
  • комфортный график работы 2/2 с 9.00 до 21.00
  • молодой дружный коллектив
  • скидки на услуги клиники

Обязанности:

  • проведение процедуры лазерной эпиляции
  • консультирование клиентов

Требования:

  • среднее/высшее медицинское образование
  • наличие действующей аккредитации
  • опыт работы в лазерной эпиляции/ косметологии приветствуется, но не является обязательным

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