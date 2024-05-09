Повар горячего цеха — з/п 65000 — 85000 рублей.
Бонусы, питание, очень дружный коллектив.
По всем вопросам:
- 8-926-402-36-04, управляющий Боб
- hello@nikolsky.rest
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