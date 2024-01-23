Требуется менеджер по продажам в Турагентство Fun&Sun в Зеленограде на Панфиловском.
Требования:
- опыт работы в туризме
- знание популярных направлений (отельная база, компании-операторы)
- опыт участия в инфотурах, семинарах приветствуется.
Условия:
- оклад + %% от личных продаж
- график работы — сменный (воскресенье — выходной)
- оформление по ТК РФ, льготные инфотуры, семинары.
Резюме отправлять на почту: mistour@rambler.ru
Телефон: 8-916-471-63-19, Юлия.
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