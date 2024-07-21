Вакансия менеджера по продажам услуг в компании «ПрофиКласс» — з/п + % от продаж 21.07.2024 Реклама АНО ДПО «Институт «Профикласс» ИНН:7735169239 erid:2VSb5x8fRJ8

Обязанности

  • Проведение переговоров (как по телефону, так и лично)
  • Работа с имеющейся клиентской базой
  • Подготовка и заключение договорной документации
  • Консультирование клиентов по широкой линейке продуктов и услуг

Требования

  • Опыт работы в продажах от 3-х месяцев
  • Образование от средне специального и выше
  • Стрессоустойчивость, коммуникабельность, настойчивость, активность, уверенность в себе, ориентированность на результат.

Условия

  • З/п + % от продаж
  • Оформление по ТК РФ
  • Бесплатное корпоративное обучение
  • Перспективы карьерного роста
  • График работы: пн-чт с 9:00 до 18:00, пт с 9:00 до 17:00, 5/2

Тип занятости

  • Полная занятость, полный день.

Сайт: http://profiklass.ru

Телефоны: 8-499-734-30-30, 8-916-571-75-77
Почта: op1@profiklass.ru
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Вакансия менеджера по продажам услуг в компании «ПрофиКласс» — з/п + % от продаж Реклама
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