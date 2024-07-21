Обязанности
- Проведение переговоров (как по телефону, так и лично)
- Работа с имеющейся клиентской базой
- Подготовка и заключение договорной документации
- Консультирование клиентов по широкой линейке продуктов и услуг
Требования
- Опыт работы в продажах от 3-х месяцев
- Образование от средне специального и выше
- Стрессоустойчивость, коммуникабельность, настойчивость, активность, уверенность в себе, ориентированность на результат.
Условия
- З/п + % от продаж
- Оформление по ТК РФ
- Бесплатное корпоративное обучение
- Перспективы карьерного роста
- График работы: пн-чт с 9:00 до 18:00, пт с 9:00 до 17:00, 5/2
Тип занятости
- Полная занятость, полный день.
Сайт: http://profiklass.ru
Телефоны: 8-499-734-30-30, 8-916-571-75-77
Почта: op1@profiklass.ru
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