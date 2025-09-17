Любите украшения и хотите работать в красивом и вдохновляющем месте? Присоединяйтесь к команде!
Уютный шоурум украшений в Зеленограде ищет менеджера по работе с клиентами. Интересная работа в дружном коллективе, достойная оплата и возможность развиваться в сфере моды и стиля.
Чем предстоит заниматься:
- Консультирование клиентов в шоуруме и помощь в подборе украшений
- Работа с онлайн-продажами (социальные сети, мессенджеры)
- Мерчендайзинг и оформление витрин
- Упаковка и отправка заказов
- Ведение клиентской базы
Ожидания от кандидата:
- Грамотная речь и развитые коммуникативные навыки
- Клиентоориентированность и позитивный настрой
- Ответственность, аккуратность, пунктуальность
- Интерес к миру моды и украшений
- Опыт работы в сфере продаж приветствуется, но не является обязательным (проводим обучение)
Что предлагают:
- Сменный график работы 2/2 с 10:00 до 19:00
- Заработная плата от 70 000 (обсуждается индивидуально) + бонусы
- Возможность профессионального и карьерного роста
- Комфортные условия труда в стильном шоуруме
- Работа в дружной и творческой атмосфере
Контакты:
Для получения дополнительной информации и записи на собеседование, пожалуйста, свяжитесь с Ольгой по телефону/WhatsApp: 8-926-537-69-18
Вконтакте: https://vk.com/emotions_oflife
Телеграм: https://t.me/emotionsoflife8
Адрес: Зеленоград, корпус 322А, бизнес центр Яблоко, 1 этаж
