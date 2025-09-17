Вакансия: Менеджер по работе с клиентами в шоурум украшений 17.09.2025 Реклама ИП Астратова О.А. ИНН:773503099563 erid:2VtzqwBZ2ZJ

Любите украшения и хотите работать в красивом и вдохновляющем месте? Присоединяйтесь к команде!

Уютный шоурум украшений в Зеленограде ищет менеджера по работе с клиентами. Интересная работа в дружном коллективе, достойная оплата и возможность развиваться в сфере моды и стиля.

Чем предстоит заниматься:

  • Консультирование клиентов в шоуруме и помощь в подборе украшений
  • Работа с онлайн-продажами (социальные сети, мессенджеры)
  • Мерчендайзинг и оформление витрин
  • Упаковка и отправка заказов
  • Ведение клиентской базы

Ожидания от кандидата:

  • Грамотная речь и развитые коммуникативные навыки
  • Клиентоориентированность и позитивный настрой
  • Ответственность, аккуратность, пунктуальность
  • Интерес к миру моды и украшений
  • Опыт работы в сфере продаж приветствуется, но не является обязательным (проводим обучение)

Что предлагают:

  • Сменный график работы 2/2 с 10:00 до 19:00
  • Заработная плата от 70 000 (обсуждается индивидуально) + бонусы
  • Возможность профессионального и карьерного роста
  • Комфортные условия труда в стильном шоуруме
  • Работа в дружной и творческой атмосфере

Контакты:
Для получения дополнительной информации и записи на собеседование, пожалуйста, свяжитесь с Ольгой по телефону/WhatsApp: 8-926-537-69-18

Вконтакте: https://vk.com/emotions_oflife
Телеграм: https://t.me/emotionsoflife8

Адрес: Зеленоград, корпус 322А, бизнес центр Яблоко, 1 этаж

