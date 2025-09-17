Любите украшения и хотите работать в красивом и вдохновляющем месте? Присоединяйтесь к команде!



Уютный шоурум украшений в Зеленограде ищет менеджера по работе с клиентами. Интересная работа в дружном коллективе, достойная оплата и возможность развиваться в сфере моды и стиля.