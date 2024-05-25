Салон:
- просторная студия, 8 маникюров и 5 педикюров
- сила федерального бренда 4hands
- клиентская база 6000+ и огромный проходящий трафик
- предоставляет аппараты, фрезы; стерилизует инструмент — полностью разгружает мастера от сторонних забот
- платит честно и вовремя
- уважает личную жизнь сотрудников
- создает поддерживающую атмосферу
- проводит повышения квалификации
Вы:
- выполняете данные обещания
- цените работу в коллективе
- хотите работать 15-20 смен по 5-6 шеллаков
- хотите зарабатывать много
- стремитесь развиваться профессионально
Вы подходите друг другу.
Салон 4hands ждёт ваших откликов любым удобным вам способом:
- телефон 8-964-566-88-38, Майя
- Телеграм
- Инстаграм*
*Продукт компании Meta, которая в РФ признана экстремистской и запрещена
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