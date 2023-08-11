Вакансии в службе доставки готовой еды Tasty Food 11.08.2023 Реклама

Tasty Food — это служба доставки готовой еды. Работает уже много лет, и зарекомендовала себя, как качественная доставка со вкусными, разнообразными блюдами из свежих продуктов. Оценка компании на Яндексе с отзывами 4.8.

Работа в дружном и позитивном коллективе в приятной атмосфере. С добрым и адекватным руководством. В рабочем помещении светло и солнечно. Много окон!

Компания будет рада видеть в своей команде: активных и позитивных мужчин и женщин, с навыками японской и европейской кухни, желающих обучаться, создавать новые блюда, относящихся к своей профессии, как к искусству, умеющих и любящих готовить вкусно и качественно.

Обязанности

  • Приготовление блюд японской кухни (роллы, суши, сашими, супы итд…)
  • Приготовление пиццы и других блюд европейской кухни
  • Заготовка рыбы и морепродуктов
  • Возможна разработка новых блюд, работа по технологическим картам
  • Соблюдение правил хранения продуктов
  • Заявки на заказ продуктов

Требования

  • Опыт работы от 1 года, умение работать с технологическими картами, умение качественно готовить, аккуратность, порядочность, ответственность. Желание работать стабильно и развиваться вместе с компанией
  • График 2/2, 4/3 5/1, 6/1 с 11:00 — 23:00, график согласовывается
  • Зарплата зависит от навыка и опыта, устанавливается по результатам собеседования, в среднем от 70,000, а по результатам работы премии + % от оборота

Сотрудники имеют 20% корпоративную скидку, удобную бесплатную парковку, униформу, место для отдыха, подарки детям на праздники.

Вотсап +7-903-775-89-00, сайт компании foodtasty.ru
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