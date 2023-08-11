Tasty Food — это служба доставки готовой еды. Работает уже много лет, и зарекомендовала себя, как качественная доставка со вкусными, разнообразными блюдами из свежих продуктов. Оценка компании на Яндексе с отзывами 4.8.
Работа в дружном и позитивном коллективе в приятной атмосфере. С добрым и адекватным руководством. В рабочем помещении светло и солнечно. Много окон!
Компания будет рада видеть в своей команде: активных и позитивных мужчин и женщин, с навыками японской и европейской кухни, желающих обучаться, создавать новые блюда, относящихся к своей профессии, как к искусству, умеющих и любящих готовить вкусно и качественно.
- Приготовление блюд японской кухни (роллы, суши, сашими, супы итд…)
- Приготовление пиццы и других блюд европейской кухни
- Заготовка рыбы и морепродуктов
- Возможна разработка новых блюд, работа по технологическим картам
- Соблюдение правил хранения продуктов
- Заявки на заказ продуктов
- Опыт работы от 1 года, умение работать с технологическими картами, умение качественно готовить, аккуратность, порядочность, ответственность. Желание работать стабильно и развиваться вместе с компанией
- График 2/2, 4/3 5/1, 6/1 с 11:00 — 23:00, график согласовывается
- Зарплата зависит от навыка и опыта, устанавливается по результатам собеседования, в среднем от 70,000, а по результатам работы премии + % от оборота
Сотрудники имеют 20% корпоративную скидку, удобную бесплатную парковку, униформу, место для отдыха, подарки детям на праздники.
Вотсап +7-903-775-89-00, сайт компании foodtasty.ru