Tasty Food — это служба доставки готовой еды. Работает уже много лет, и зарекомендовала себя, как качественная доставка со вкусными, разнообразными блюдами из свежих продуктов. Оценка компании на Яндексе с отзывами 4.8.



Работа в дружном и позитивном коллективе в приятной атмосфере. С добрым и адекватным руководством. В рабочем помещении светло и солнечно. Много окон!