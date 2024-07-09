Вакансии в компании ISBC — производство транспортных и социальных карт, продукции для чипирования домашних и сельскохозяйственных животных и другой радиочастотной продукции для различных сфер.
- Бухгалтер
- Специалист казначейства
- Специалист по ВЭД
- Системный администратор
- Менеджер по развитию направления (BDM)
- Менеджер по работе с партнерами/Менеджер по продажам
- Руководитель (специалист) планово-диспетчерского отдела
- Оператор по персонализации и сборке смарт-карт
- Оператор на производство
- Помощник оператора
- Уборщик производственных и служебных помещений
Работодатель гарантирует оформление по ТК РФ. Комфортные условия работы, включая оборудованную кухню, со всем необходимым — чай, кофе за счет компании. Возможность обучения и профессионального развития. Территориально — Зеленоград, в пешей доступности от станции Крюково.
Контакты:
- 8-495-739-86-99, доб. 248
- tatiana.gryaznova@isbc.ru
Подробное описание вакансий — здесь.
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