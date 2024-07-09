Вакансии в компании ISBC, производящей радиочастотную продукцию для различных сфер 09.07.2024 Peклама ОOО «Смарт Системз» ИНН:7735539296 еrid:2VSb5yfj3u2

Вакансии в компании ISBC — производство транспортных и социальных карт, продукции для чипирования домашних и сельскохозяйственных животных и другой радиочастотной продукции для различных сфер.

  • Бухгалтер
  • Специалист казначейства
  • Специалист по ВЭД
  • Системный администратор
  • Менеджер по развитию направления (BDM)
  • Менеджер по работе с партнерами/Менеджер по продажам
  • Руководитель (специалист) планово-диспетчерского отдела
  • Оператор по персонализации и сборке смарт-карт
  • Оператор на производство
  • Помощник оператора
  • Уборщик производственных и служебных помещений

Работодатель гарантирует оформление по ТК РФ. Комфортные условия работы, включая оборудованную кухню, со всем необходимым — чай, кофе за счет компании. Возможность обучения и профессионального развития. Территориально — Зеленоград, в пешей доступности от станции Крюково.

Контакты:

  • 8-495-739-86-99, доб. 248
  • tatiana.gryaznova@isbc.ru

Подробное описание вакансий — здесь.
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