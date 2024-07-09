Вакансии в компании ISBC — производство транспортных и социальных карт, продукции для чипирования домашних и сельскохозяйственных животных и другой радиочастотной продукции для различных сфер.

Бухгалтер

Специалист казначейства

Специалист по ВЭД

Системный администратор

Менеджер по развитию направления (BDM)

Менеджер по работе с партнерами/Менеджер по продажам

Руководитель (специалист) планово-диспетчерского отдела

Оператор по персонализации и сборке смарт-карт

Оператор на производство

Помощник оператора

Уборщик производственных и служебных помещений

Работодатель гарантирует оформление по ТК РФ. Комфортные условия работы, включая оборудованную кухню, со всем необходимым — чай, кофе за счет компании. Возможность обучения и профессионального развития. Территориально — Зеленоград, в пешей доступности от станции Крюково.



Контакты:



8-495-739-86-99, доб. 248

tatiana.gryaznova@isbc.ru

Подробное описание вакансий — здесь.