В столовую требуются:
- повар
- пекарь
- уборщица
- котломойщик
- грузчик
- комплектовщик
- специалист на линию раздачи.
График работы: 2/2, 5/2, 6.
Официальное оформление с первого рабочего дня по ТК РФ, бесплатное питание, достойная з/п.
Место работы: д. Хоругвино. От станции Крюково до столовой едет автобус 377.
Подробности по телефону: 8-925-498-52-12.
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