Вакансии салона «Персона Zеленопарк» — требуются парикмахер и мастер ногтевого сервиса 13.07.2022 ZELENOGRAD.RU

Дизайнерский салон сети имидж-лабораторий «Персона», расположенный в торгово-развлекательном комплексе Zеленопарк, ищет талантливых, увлечённых специалистов с опытом работы. Зарплата — достойная, график — сменный. «Персона» — признанный лидер в сфере индустрии красоты. Работа в сети даёт возможность повысить свою квалификацию и реализовать творческий потенциал, в том числе — принимать участие в профессиональных конкурсах и мероприятиях шоу-бизнеса.

Парикмахер-стилист, 80-150 тысяч

Требования:

  • быть увлеченным, одаренным, влюбленным в свою работу профессионалом
  • профессиональное образование
  • опыт работы от 3-х лет
  • отличное знание теории и практики колористики
  • владение современными техниками окрашивания, стрижки любой сложности, укладки и прически
  • стремление постоянно развиваться и обучаться
  • умение и желание продавать как услуги, так и товары ведущих брендов
  • гражданство РФ / Белоруссии или право на работу в РФ — обязательно
  • наличие действующей медицинской книжки — обязательно.

Обязанности:

  • стрижки женские, мужские, детские
  • колористика
  • уходы за кожей головы и волосами.

Условия*:

  • график работы — сменный (смены: ?, 1/3, 2/1, 2/2, 3/3, 3/2, 4/3, 5/2, 4/2, 6/1), плавающие выходные, работа по выходным
  • частота выплат — дважды в месяц
  • работа — в торгово-развлекательном комплексе Zеленопарк
  • современный дизайнерский салон с высокой проходимостью
  • хорошая клиентская база, в том числе звезды эстрады первой величины
  • сменный график (обсуждается индивидуально)
  • достойная оплата (высокий процент от выручки по услугам и продажам)
  • постоянное обучение и повышение квалификации в Академии Persona и партнеров сети ПЕРСОНА со скидками 20-70%
  • возможность участия в конкурсах и мероприятиях, в т. ч. федерального уровня (Новая Волна и т. п.)
  • лояльный, гибкий и партнерский подход со стороны руководства.

* Вакансия открыта в том числе для кандидатов старше 45 лет, с нарушениями здоровья.

Мастер маникюра и педикюра, 50-70 тысяч

Требования:

  • опыт работы (маникюр и педикюр, в том числе — аппаратный)
  • вежливость и коммуникабельность
  • аккуратность
  • умение работать в команде
  • стремление обучаться и развиваться
  • наличие медицинской книжки.

Условия:

  • новый современный салон с высокой проходимостью
  • новое оборудование
  • сменный график (обсуждается индивидуально)
  • достойная оплата
  • дружелюбный коллектив и лояльное руководство.

О работодателе

Сеть имидж-лабораторий «Персона» уже 25 лет удерживает лидирующие позиции в сфере индустрии красоты. «Персона» делает жизнь современного человека радостной и счастливой за счет профессионального подхода к созданию образа. Работа в сети дает возможность реализовать свои творческие порывы, постоянное обучение и повышение, общение с известными стилистами международного уровня, участие в конкурсах и мероприятиях шоу бизнеса и телевидения.

  • Адрес салона ПЕРСОНА Zеленопарк: Московская область, г. о. Солнечногорск, рабочий посёлок Ржавки, 2-й микрорайон, с20, ТРК Zеленопарк
  • Телефоны: 8-499-110-01-09, 8-925-215-52-11
  • Почта: pzp@persona.ru

Метки:
работа, Персона
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