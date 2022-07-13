Дизайнерский салон сети имидж-лабораторий «Персона», расположенный в торгово-развлекательном комплексе Zеленопарк, ищет талантливых, увлечённых специалистов с опытом работы. Зарплата — достойная, график — сменный. «Персона» — признанный лидер в сфере индустрии красоты. Работа в сети даёт возможность повысить свою квалификацию и реализовать творческий потенциал, в том числе — принимать участие в профессиональных конкурсах и мероприятиях шоу-бизнеса.
Требования:
- быть увлеченным, одаренным, влюбленным в свою работу профессионалом
- профессиональное образование
- опыт работы от 3-х лет
- отличное знание теории и практики колористики
- владение современными техниками окрашивания, стрижки любой сложности, укладки и прически
- стремление постоянно развиваться и обучаться
- умение и желание продавать как услуги, так и товары ведущих брендов
- гражданство РФ / Белоруссии или право на работу в РФ — обязательно
- наличие действующей медицинской книжки — обязательно.
Обязанности:
- стрижки женские, мужские, детские
- колористика
- уходы за кожей головы и волосами.
Условия*:
- график работы — сменный (смены: ?, 1/3, 2/1, 2/2, 3/3, 3/2, 4/3, 5/2, 4/2, 6/1), плавающие выходные, работа по выходным
- частота выплат — дважды в месяц
- работа — в торгово-развлекательном комплексе Zеленопарк
- современный дизайнерский салон с высокой проходимостью
- хорошая клиентская база, в том числе звезды эстрады первой величины
- сменный график (обсуждается индивидуально)
- достойная оплата (высокий процент от выручки по услугам и продажам)
- постоянное обучение и повышение квалификации в Академии Persona и партнеров сети ПЕРСОНА со скидками 20-70%
- возможность участия в конкурсах и мероприятиях, в т. ч. федерального уровня (Новая Волна и т. п.)
- лояльный, гибкий и партнерский подход со стороны руководства.
* Вакансия открыта в том числе для кандидатов старше 45 лет, с нарушениями здоровья.
Требования:
- опыт работы (маникюр и педикюр, в том числе — аппаратный)
- вежливость и коммуникабельность
- аккуратность
- умение работать в команде
- стремление обучаться и развиваться
- наличие медицинской книжки.
Условия:
- новый современный салон с высокой проходимостью
- новое оборудование
- сменный график (обсуждается индивидуально)
- достойная оплата
- дружелюбный коллектив и лояльное руководство.
Сеть имидж-лабораторий «Персона» уже 25 лет удерживает лидирующие позиции в сфере индустрии красоты. «Персона» делает жизнь современного человека радостной и счастливой за счет профессионального подхода к созданию образа. Работа в сети дает возможность реализовать свои творческие порывы, постоянное обучение и повышение, общение с известными стилистами международного уровня, участие в конкурсах и мероприятиях шоу бизнеса и телевидения.
- Адрес салона ПЕРСОНА Zеленопарк: Московская область, г. о. Солнечногорск, рабочий посёлок Ржавки, 2-й микрорайон, с20, ТРК Zеленопарк
- Телефоны: 8-499-110-01-09, 8-925-215-52-11
- Почта: pzp@persona.ru