О работодателе

Сеть имидж-лабораторий «Персона» уже 25 лет удерживает лидирующие позиции в сфере индустрии красоты. «Персона» делает жизнь современного человека радостной и счастливой за счет профессионального подхода к созданию образа. Работа в сети дает возможность реализовать свои творческие порывы, постоянное обучение и повышение, общение с известными стилистами международного уровня, участие в конкурсах и мероприятиях шоу бизнеса и телевидения.