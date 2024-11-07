В молодой и дружный коллектив требуются новые сотрудники:
- опыт работы не важен, наставники обучат всем необходимым навыкам
- график работы сменный по 12 часов (дневные, ночные смены), есть подработки.
Приглашают граждан РФ и СНГ. Отпуск 28 дней, оплата больничных, премии. Иностранным гражданам возмещают ежемесячные платежи по патенту. Выдается спецодежда. Оформляют медицинскую книжку.
Заработная плата выплачивается стабильно 2 раза в месяц:
- пекарь — 5000 р. за смену,
- упаковщик — 4600 р. за смену
- уборщик — 4600 р. за смену
- ночная смена + 400 р.
Звоните: 8-999-897-71-74, Наталья.
Адрес пекарни: Зеленоград, проспект Генерала Алексеева, д. 42, стр. 3.
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