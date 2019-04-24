Компания «Восток-Запад» приглашает на работу на вакансию Водитель-экспедитор.
«Восток-Запад» — это крупнейший поставщик продуктов питания в сегменте HoReCa и логистический оператор 3, 4 PL -услуг.
Компания предлагает:
- Официальное трудоустройство.
- Работа в стабильной компании.
- Гарантии соблюдения ТК РФ, полностью «белую» и конкурентоспособную заработную плату, которая выплачивается без задержек, социальный пакет.
- График работы 5/2 (в день или в ночь).
Список всех предлагаемых вакансий: http://www.ews.ru/vacancy/
Контакты: Недогода Карина
+7 (964) 520 03 08
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