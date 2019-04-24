Вакансии от компании «Восток-Запад» Здесь за труд платят достойно! 24.04.2019 компания «Восток-Запад» Реклама

Компания «Восток-Запад» приглашает на работу на вакансию Водитель-экспедитор.

«Восток-Запад» — это крупнейший поставщик продуктов питания в сегменте HoReCa и логистический оператор 3, 4 PL -услуг.

Компания предлагает:

  • Официальное трудоустройство.
  • Работа в стабильной компании.
  • Гарантии соблюдения ТК РФ, полностью «белую» и конкурентоспособную заработную плату, которая выплачивается без задержек, социальный пакет.
  • График работы 5/2 (в день или в ночь).

Список всех предлагаемых вакансий: http://www.ews.ru/vacancy/

Контакты: Недогода Карина

+7 (964) 520 03 08

nedogoda_k@ews.ru

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Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00

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