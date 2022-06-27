Вакансии «НПО Стеклопластик» — на производство в Андреевке требуются рабочие и специалисты 27.06.2022 ZELENOGRAD.RU

Акционерное общество «НПО Стеклопластик» является крупнейшим, а по некоторым направлениям — единственным в России, научно-производственным центром в области создания стекловолокнистых материалов и композитов на их основе.
В связи с высокой производительностью предприятие набирает новых сотрудников.

Вакансии

Размотчица стеклонити, 48 тысяч

  • размотка стеклянной нити с бобин и кручение на размоточно — крутильных машинах
  • сокращенный рабочий день, 4 смены по 6 часов: с 18-00 до 00-00; с 12-00 до 18-00; с 6-00 до 12-00; с 00-00 до 6-00
  • четыре дня в разные смены работа, два дня выходные

Оператор котельной, 40 тысяч

  • график работы — сутки через трое
  • опыт работы на паровых котлах — от 3-х лет

Оператор производства стекловолокна, 46 тысяч

  • обучение
  • график работы — 4 смены по 6 часов

Аппаратчик производства кремнеземных материалов, 43 тысячи

  • производство кремнеземных материалов
  • 4 смены по 6 часов: с 18-00 до 24-00; с 12-00 до 18-00; с 6-00 до 12-00; с 0-00 до 6-00

Эмульсоварша, 50 тысяч

  • приготовление многокомпонентного раствора на базе дистиллированной воды
  • график работы — 5/2, с 6 до 12 часов

Инженер-конструктор, 60 тысяч

  • график работы — понедельник-пятница, с 8 до 17 часов

Инженер КИПиА, 50 тысяч

  • график работы — понедельник-пятница, с 9:00 до 18:00

Слесарь-сантехник, 40 тысяч

  • ремонт и обслуживание оборудования в цехе стекловарения

Инженер-химик, 50 тысяч

  • график работы — понедельник-пятница, с 8 до 17 часов
  • знание ГОСТ ISO/IEC 1702515:35

АО «НПО Стеклопластик» образовано в 1946 году в рамках Государственной программы по созданию промышленного производства стекловолокна и стеклопластиков.

Адрес: ПГТ Андреевка, дом 3А
Телефон: 8-495-653-75-50, Татьяна Викторовна
Почта: e.rykova@npostek.ru
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Метки:
работа, производство, научно-производственные организации, НПО Стеклопластик
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Вакансии «НПО Стеклопластик» — на производство в Андреевке требуются рабочие и специалисты Реклама
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