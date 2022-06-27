Акционерное общество «НПО Стеклопластик» является крупнейшим, а по некоторым направлениям — единственным в России, научно-производственным центром в области создания стекловолокнистых материалов и композитов на их основе.
В связи с высокой производительностью предприятие набирает новых сотрудников.
Размотчица стеклонити, 48 тысяч
- размотка стеклянной нити с бобин и кручение на размоточно — крутильных машинах
- сокращенный рабочий день, 4 смены по 6 часов: с 18-00 до 00-00; с 12-00 до 18-00; с 6-00 до 12-00; с 00-00 до 6-00
- четыре дня в разные смены работа, два дня выходные
Оператор котельной, 40 тысяч
- график работы — сутки через трое
- опыт работы на паровых котлах — от 3-х лет
Оператор производства стекловолокна, 46 тысяч
- обучение
- график работы — 4 смены по 6 часов
Аппаратчик производства кремнеземных материалов, 43 тысячи
- производство кремнеземных материалов
- 4 смены по 6 часов: с 18-00 до 24-00; с 12-00 до 18-00; с 6-00 до 12-00; с 0-00 до 6-00
Эмульсоварша, 50 тысяч
- приготовление многокомпонентного раствора на базе дистиллированной воды
- график работы — 5/2, с 6 до 12 часов
Инженер-конструктор, 60 тысяч
- график работы — понедельник-пятница, с 8 до 17 часов
Инженер КИПиА, 50 тысяч
- график работы — понедельник-пятница, с 9:00 до 18:00
Слесарь-сантехник, 40 тысяч
- ремонт и обслуживание оборудования в цехе стекловарения
Инженер-химик, 50 тысяч
- график работы — понедельник-пятница, с 8 до 17 часов
- знание ГОСТ ISO/IEC 1702515:35
АО «НПО Стеклопластик» образовано в 1946 году в рамках Государственной программы по созданию промышленного производства стекловолокна и стеклопластиков.
Адрес: ПГТ Андреевка, дом 3А
Телефон: 8-495-653-75-50, Татьяна Викторовна
Почта: e.rykova@npostek.ru
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