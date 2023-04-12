Вакансии кондитерской LIKE ME — требуются мастера для изготовления тортов на заказ 12.04.2023 Реклама

Арт-кондитерской LIKE ME из Зеленограда (Георгиевское шоссе), изготавливающей на заказ торты всех уровней сложности, требуются кондитер-заготовщик и кондитер-оформитель с опытом работы.

Кондитер-оформитель

  • Зарплата от 60 000 рублей
  • График работы 2/2
  • Дружный коллектив
  • Оформление по ТК
  • Обучение.

Требования:

  • опыт работы со всеми видами покрытия.

Кондитер-заготовщик

  • Зарплата от 40 000 рублей
  • График работы 2/2
  • Дружный коллектив
  • Оформление по ТК
  • Обучение и карьерный рост.

Требования:

  • опыт работы.

Контакты

Откликнуться на вакансию: 8-967-257-13-97 (телефон, Телеграм, What’sApp)

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Вакансии кондитерской LIKE ME — требуются мастера для изготовления тортов на заказ Реклама
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