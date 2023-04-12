Кондитер-оформитель
- Зарплата от 60 000 рублей
- График работы 2/2
- Дружный коллектив
- Оформление по ТК
- Обучение.
Требования:
- опыт работы со всеми видами покрытия.
Кондитер-заготовщик
- Зарплата от 40 000 рублей
- График работы 2/2
- Дружный коллектив
- Оформление по ТК
- Обучение и карьерный рост.
Требования:
- опыт работы.
Контакты
Откликнуться на вакансию: 8-967-257-13-97 (телефон, Телеграм, What’sApp)
Посмотреть примеры работ: ВКонтакте
Зеленоградский депутат проголосовала за электронные повестки в армию. От их получения невозможно уклониться Новости
Симфоническое рок-шоу «Рождение мира» CONCORD ORCHESTRA — 28 апреля на сцене КЦ «Зеленоград». Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты Афиша
На Пятницком шоссе модернизируют два перекрёстка — на пересечении с Жилинской улицей и Георгиевским шоссе Новости
Медицинский центр «Томоград» приглашает провести диагностику методом компьютерной томографии с контрастным усилением Реклама
Для чего ребенку компьютерное образование? Осваивать одну из самых востребованных профессий будущего лучше с детства Реклама
Новые услуги типографии «Никсон-Принт»: печать на камне, стекле и хоккейных шайбах, а также — коробки для пиццы, оформление витрин, изготовление вывесок Реклама
Началось выдвижение участников второй народной премии «Зеленоград.ру». Предлагайте для голосования лучшие компании и людей нашего города Истории
На Солнечной аллее хотят сделать выделенную полосу для автобусов. Окончательное решение пока не принято Новости
Тюрина Марина — специалист по грудному вскармливанию, перинатальной психологии, психосоматике и аромапсихологии Реклама