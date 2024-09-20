Требуются сотрудники в цех по производству картонных тубусов и упаковки.
- Грузчики
- Упаковщицы
- Механик-наладчик
- Операторы станков
- Мастер
- Помощник мастера
- Оператор-диспетчер
- Механик
- Технический менеджер в отдел продаж
- Сортировщицы
- Ручники
Можно без опыта, всему обучают.
Адрес: Зеленоград, деревня Чашниково, микрорайон Искра, 2С/1
Отдел кадров: 8-903-722-62-44, Лариса
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