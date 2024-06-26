Повар-универсал: работа с 5:00 до 13:00, график 2/2 или 6/1

Повар в салатный цех: работа с 5:00 до 13:00, график 5/2 или 6/1

Уборщица и посудомойщица: работа с 6:00 до 15:00, график 5/2 и 6/1

Условия:

оплата достойная, без задержек (по результатам собеседования)

предоставляется питание, помощь в оформлении медкнижек, коллектив дружный.

Контакты для соискателей: