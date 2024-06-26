Повар-универсал: работа с 5:00 до 13:00, график 2/2 или 6/1
Повар в салатный цех: работа с 5:00 до 13:00, график 5/2 или 6/1
Уборщица и посудомойщица: работа с 6:00 до 15:00, график 5/2 и 6/1
Условия:
- оплата достойная, без задержек (по результатам собеседования)
- предоставляется питание, помощь в оформлении медкнижек, коллектив дружный.
Контакты для соискателей:
- 8-999-707-69-19
- 8-495-983-01-95
- info@zelfood.ru
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