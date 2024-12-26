Автотехцентр «Zel Рейка» специализируется на ремонте рулевых реек и обслуживании рулевых механизмов более 5 лет.
Компания ищет специалистов:
- слесарь-механик по ремонту рулевых реек, подробнее
- слесарь-механик по ремонту автомобилей, подробнее
- токарь, подробнее
Рассмотрят кандидатов без опыта. Проводят обучение.
Адрес: г. о. Солнечногорск, р.п. Менделеево, Льяловское шоссе, 2с2
Контакты:
- 8-985-582-32-32
- info@zel-reika.ru
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