В Зеленоградский филиал ООО «Картридж» требуется инженер по ремонту принтеров и МФУ, заправке картриджей 12.09.2023 Реклама ООО «Картридж», ИНН:7712011904, erid:LatgBdMaM
Обязанности

  • проведение первичной диагностики при приеме в ремонт
  • проведение профилактических и ремонтно-восстановительных работ оргтехники, МФУ (Kyocera, HP, Xerox, Canon и т. п.) в офисе Зеленоград, возможны выезды к заказчикам
  • заправка картриджей для лазерных печатающих аппаратов HP, Kyocera, Samsung, Xerox, Ricoh, Canon и др. — цветные и монохромные
  • умение пользоваться сервисной документацией

Требования

  • опыт работы от 1 года
  • работа в команде, честность, пунктуальность, аккуратность

Условия

  • оформление по ТК РФ
  • оплачиваемый отпуск
  • график работы пн-пт с 10 до 18
  • оклад 33 тысячи рублей (после вычета НДФЛ) + % от выработки по результатам работы
  • оборудованное рабочее место, необходимые инструменты, наличие тонера и запасных деталей, оборудование для тестирования
  • возможна работа по гибкому графику (рассмотрим ваши предложения)
  • испытательный срок 1 месяц
  • небольшой, но дружный коллектив

Адрес филиала: Зеленоград, 1-й микрорайон, корпус 158, подъезд 5

Телефон: 8-495-944-76-22, 8-499-735-96-80, 8-499-735-65-11
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