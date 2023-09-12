Обязанности
- проведение первичной диагностики при приеме в ремонт
- проведение профилактических и ремонтно-восстановительных работ оргтехники, МФУ (Kyocera, HP, Xerox, Canon и т. п.) в офисе Зеленоград, возможны выезды к заказчикам
- заправка картриджей для лазерных печатающих аппаратов HP, Kyocera, Samsung, Xerox, Ricoh, Canon и др. — цветные и монохромные
- умение пользоваться сервисной документацией
Требования
- опыт работы от 1 года
- работа в команде, честность, пунктуальность, аккуратность
Условия
- оформление по ТК РФ
- оплачиваемый отпуск
- график работы пн-пт с 10 до 18
- оклад 33 тысячи рублей (после вычета НДФЛ) + % от выработки по результатам работы
- оборудованное рабочее место, необходимые инструменты, наличие тонера и запасных деталей, оборудование для тестирования
- возможна работа по гибкому графику (рассмотрим ваши предложения)
- испытательный срок 1 месяц
- небольшой, но дружный коллектив
Адрес филиала: Зеленоград, 1-й микрорайон, корпус 158, подъезд 5
Телефон: 8-495-944-76-22, 8-499-735-96-80, 8-499-735-65-11
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