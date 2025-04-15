В детском центре «Прозрение Кидс», как и во взрослой клинике «Прозрение», работают только высококвалифицированные, опытные и внимательные врачи-офтальмологи, заинтересованные в исцелении пациентов. Проблемы со зрением у детей и подростков сейчас только нарастают — врачи говорят, что количество маленьких пациентов с той же близорукостью год от года увеличивается. Найти хорошего узкого специалиста, а тем более быстро и гарантированно, очень непросто. Но с появлением в Зеленограде детского центра «Прозрение Кидс» можно считать проблему решённой.

«С первого дня работы наша задача — предоставлять пациентам только лучшее, чем на данный момент располагает офтальмология», говорит генеральный директор центра офтальмологии «Прозрение» Альберт Камболов.