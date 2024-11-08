Форум «Предприниматели Зеленограда — 2024» организован Союзом «Московская торгово-промышленная палата» и проходит при поддержке Префектуры Зеленоградского административного округа города Москвы.
Цель форума — создание коммуникативной площадки для поиска решений проблемных вопросов и перспектив развития высокотехнологичного бизнеса в условиях современных экономических вызовов.
Для участия в форуме приглашаются представители предприятий, связанных с развитием перспективных направлений инновационной деятельности из таких секторов экономики как:
- электроника и микроэлектроника
- оптика
- приборостроение
- биофармацевтика
- информационные и коммуникационные технологии
- экология и рациональное природопользование
- энергосбережение
- а также из других видов высокотехнологичного научно-производственного бизнеса.
Планируется участие органов законодательной и исполнительной власти города Москвы, государственных структур, контрольно-надзорных органов, финансово-банковского сектора, институтов поддержки бизнеса, профессиональных образовательных организаций.
Программа форума
14:00 — 14:40 Открывающая пленарная сессия.
«Бизнес сегодня-завтра: цели, риски, ожидания в условиях экономических вызовов».
14:50 — 15:50 Работа четырех тематических площадок.
В рамках работы тематических площадок участники обсудят важные для бизнеса вопросы, обменяются мнениями, поделятся опытом успешного прохождения кризисов, в прямом диалоге зададут вопросы представителям власти, финансового сектора, контрольно-надзорных органов, институтов поддержки бизнеса, вынесут на обсуждение свое видение дальнейшего развития и примут участие в выработке предложений по итогам работы.
Площадка № 1
«Информационная безопасность бизнеса: вызовы и решения».
Площадка № 2
«Технологический суверенитет. Взаимодействие науки, образования и бизнеса».
Площадка № 3
«Импортозамещение и защита прав интеллектуальной собственности».
Площадка № 4
«Инструменты развития производственных, технологических компаний и стартапов».
16:00 — 16:30 Закрытие форума / Аналитическое резюме.
Аналитическое обобщение дискуссий и выработка решений для включения в итоговую резолюцию форума.
Регистрация открыта:
- по телефону 8-495-249-47-21, доб. 351, 357
- по электронной почте loginovatg@mostpp.ru, GulidovAI@mostpp.ru
- на сайте https://mostpp.info/forum_2024
Все мероприятия форума проходят на площадках Конгресс-центра «Алабушево» по адресу: Москва, Зеленоград, район Силино, ул. Конструктора Лукина, дом 14, стр. 1.