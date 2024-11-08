Программа форума

14:00 — 14:40 Открывающая пленарная сессия.

«Бизнес сегодня-завтра: цели, риски, ожидания в условиях экономических вызовов».

14:50 — 15:50 Работа четырех тематических площадок.

В рамках работы тематических площадок участники обсудят важные для бизнеса вопросы, обменяются мнениями, поделятся опытом успешного прохождения кризисов, в прямом диалоге зададут вопросы представителям власти, финансового сектора, контрольно-надзорных органов, институтов поддержки бизнеса, вынесут на обсуждение свое видение дальнейшего развития и примут участие в выработке предложений по итогам работы.

Площадка № 1

«Информационная безопасность бизнеса: вызовы и решения».

Площадка № 2

«Технологический суверенитет. Взаимодействие науки, образования и бизнеса».

Площадка № 3

«Импортозамещение и защита прав интеллектуальной собственности».

Площадка № 4

«Инструменты развития производственных, технологических компаний и стартапов».

16:00 — 16:30 Закрытие форума / Аналитическое резюме.

Аналитическое обобщение дискуссий и выработка решений для включения в итоговую резолюцию форума.