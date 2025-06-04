21 и 22 июня 2025 года во Дворце творчества детей и молодёжи состоится шоу «Бесконечное путешествие в мир мюзикла».
21 июня — семейный праздник мюзиклов. На сцене выступят более 140 артистов, среди которых — как самые юные ученики, так и опытные выпускники.
В этот день прозвучат фрагменты из таких хитов, как:
- «Моана» — вдохновляющая история о смелости и поиске себя,
- «Король Лев» — эпопея о взрослении и семье,
- «Энни» — трогательная сказка о надежде,
- «Алиса в стране чудес» — фантастическое приключение,
- «Русалочка» — любимая песня «Влюблена»,
- "Школа рока" — драйв и энергия молодых музыкантов,
- «Звуки музыки» — классика о силе музыки,
- «Кошки» — мистический и яркий мюзикл,
- а также весёлые номера «Звёзды Континентов» и «Бабки Ежки».
22 июня — день масштабных постановок и глубоких историй. Более 90 артистов представят:
- «Кошки» — музыкальное путешествие в загадочный мир кошачьих,
- «Энни» — новая трактовка трогательной истории,
- «Матильда» — о борьбе за справедливость,
- «Ромео и Джульетта» — вечная классика о любви,
- «Хезер» — драматическая постановка с сильными эмоциями,
- «Шоколадная фабрика» — волшебство по книге Роальда Даля.
Особую атмосферу создаст участие приглашённого артиста — Романа Орлова, звезды рок-оперы «Юнона и Авось» и театра Алексея Рыбникова. Его выступления всегда становятся настоящим украшением концерта.
Почему стоит идти всей семьёй
- На сцене — ученики и выпускники школы Westend, многие из которых уже выступают в известных московских мюзиклах и даже в детской труппе Большого театра.
- Каждый номер — самостоятельная мини-постановка с яркими костюмами, живым вокалом, танцами и настоящей театральной магией.
- Для зрителей действует специальная акция: каждый пятый билет — в подарок!
Не упустите возможность окунуться в атмосферу настоящего музыкального театра, получить заряд вдохновения и ярких эмоций!
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