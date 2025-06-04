В Зеленограде пройдёт масштабное мюзикл-шоу от школы Westend 04.06.2025 Реклама Антышев С.Г. ИНН:422311487190 erid:2VtzqwyV34y

21 и 22 июня 2025 года во Дворце творчества детей и молодёжи состоится шоу «Бесконечное путешествие в мир мюзикла».


21 июня — семейный праздник мюзиклов. На сцене выступят более 140 артистов, среди которых — как самые юные ученики, так и опытные выпускники.

В этот день прозвучат фрагменты из таких хитов, как:

  • «Моана» — вдохновляющая история о смелости и поиске себя,
  • «Король Лев» — эпопея о взрослении и семье,
  • «Энни» — трогательная сказка о надежде,
  • «Алиса в стране чудес» — фантастическое приключение,
  • «Русалочка» — любимая песня «Влюблена»,
  • "Школа рока" — драйв и энергия молодых музыкантов,
  • «Звуки музыки» — классика о силе музыки,
  • «Кошки» — мистический и яркий мюзикл,
  • а также весёлые номера «Звёзды Континентов» и «Бабки Ежки».

22 июня — день масштабных постановок и глубоких историй. Более 90 артистов представят:

  • «Кошки» — музыкальное путешествие в загадочный мир кошачьих,
  • «Энни» — новая трактовка трогательной истории,
  • «Матильда» — о борьбе за справедливость,
  • «Ромео и Джульетта» — вечная классика о любви,
  • «Хезер» — драматическая постановка с сильными эмоциями,
  • «Шоколадная фабрика» — волшебство по книге Роальда Даля.


Особую атмосферу создаст участие приглашённого артиста — Романа Орлова, звезды рок-оперы «Юнона и Авось» и театра Алексея Рыбникова. Его выступления всегда становятся настоящим украшением концерта.

Почему стоит идти всей семьёй

  • На сцене — ученики и выпускники школы Westend, многие из которых уже выступают в известных московских мюзиклах и даже в детской труппе Большого театра.
  • Каждый номер — самостоятельная мини-постановка с яркими костюмами, живым вокалом, танцами и настоящей театральной магией.
  • Для зрителей действует специальная акция: каждый пятый билет — в подарок!

Не упустите возможность окунуться в атмосферу настоящего музыкального театра, получить заряд вдохновения и ярких эмоций!

Реклама
Реклама
Жители Малино подрались из-за мусора. На весь поселок один контейнер Новости
Открылась новая детская поликлиника в 18-м микрорайоне Новости
Вступайте в клуб привилегий #greenauto — получайте выгоду! Реклама
Как действовать при атаке беспилотника. Чёткие инструкции для горожан Гид
Беспилотники атаковали Зеленоград — обломки одного упали в Южной промзоне Новости
Как узнать адрес ближайшего бомбоубежища, и почему нигде нельзя найти их карту Ответы
Незабываемое лето в Зеленограде — Танцевальный городской лагерь DeeClub ждет! Реклама
Управляющая компания в 23-м микрорайоне годами не обслуживала инженерные системы домов. А теперь хочет потратить деньги фонда капитального ремонта на их восстановление Новости
Контейнеры для сбора старой одежды, обуви, текстиля, сумок и мягких игрушек установили в Зеленограде Новости
Детский театр «Крылья» приглашает на музыкальные спектакли — с 14 мая по 5 июня в ДК «Метролог» Реклама
Значительные изменения расписания электричек 23-25 мая на МЦД-3 и Ленинградском направлении Новости
Беспилотник упал рядом с Зеленоградом Новости
Государственная ветеринарная клиника Зеленограда приглашает на работу ветеринарных фельдшеров Новости
Список платных парковок в Зеленограде опубликовал департамент транспорта Новости
Проезд на автобусах, метро и электричках подорожает с июня на 3-6% Новости
Климатическое лето придёт в Москву в конце мая Новости
Уникальная мозаика на площади Юности нуждается в реставрации и уходе Новости
Карусель возвращается на площадь Юности Новости
«Горетовский» — ваш центр притяжения! —  Все необходимое для комфортной жизни и приятного отдыха можно найти в самом сердце динамично развивающегося микрорайона Голубое — торговом центре «Горетовский». Реклама
Отключение горячей воды в районе Крюково могут перенести на два дня Новости
История парка Победы - самый подробный рассказ к сорокалетию со дня открытия Истории
Маликов, Цой, Уматурман и салют — главные события празднования Дня Победы в Зеленограде Афиша
Победные майские в Парке отдыха «Зооферма Шихово» Реклама
Скончался директор зеленоградской художественной школы и скульптор Роман Фашаян Новости
«Флейту» огородили забором, чтобы заменить асфальт и детские площадки. Это-то что-то новое в благоустройстве Новости
ЛОР-помощь для всей семьи в медицинском центре «ЭстеДи» Реклама
Велосипедистам официально разрешили ездить по одному зеленоградскому тротуару — раньше это было нарушением ПДД. Остальные тротуары по-прежнему под запретом Новости
Зеленоградские кафе начали использовать упрощённый порядок установки летних веранд Новости
«Грин-Авто» — 16 лет с заботой о вашем автомобиле Реклама
Жилищник понизил оценку количества упавших из-за снегопада деревьев — вывезена только половина Новости
Заправка «Карат Ойл» на выезде Зеленограда превращается в «Газпромнефть» Новости
Военно-исторический фестиваль «Память русских побед» — Внимание! Мероприятие переносится на 1 июня Реклама
© 1997–2025 Зеленоград.ру