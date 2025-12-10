В Зеленограде появился канал прямых поставок от фермеров

Екатерина живет в Зеленограде, создала группу «Нашенское». Они с мужем и ребенком находят и объезжают фермерские хозяйства.

Лично знакомятся и пробуют их продукцию, прежде чем предложить вам.

Супермаркету нужно, чтобы вы поверили этикетке.

Екатерине нужно, чтобы вы поверили вкусу.





Что вы найдёте в группе:

Мясо, копчёности, колбаса, ветчина — всё из домашних хозяйств

Охлажденная домашняя курица, фарш, бульон, яйца — вкус из детства

Молоко, кефир, масло, творог, сметана и йогурты — без добавок, как у бабушки

Сыр сулугуни, адыгейский, брынза — свежие, натуральные

Мёд и сладости — только проверенные пасеки





Каждый заказ — это не склад и не фабрика.

Чтобы увидеть, что вкусное и свежее есть у фермеров на этой неделе, и сделать заказ — присоединяйтесь к группе по ссылке ниже.

Доставляют по Зеленограду бесплатно по воскресеньям.



«Нашенское» — фермерские продукты Зеленограда

