В Зеленограде появился канал прямых поставок от фермеров
Екатерина живет в Зеленограде, создала группу «Нашенское». Они с мужем и ребенком находят и объезжают фермерские хозяйства.
Лично знакомятся и пробуют их продукцию, прежде чем предложить вам.
Супермаркету нужно, чтобы вы поверили этикетке.
Екатерине нужно, чтобы вы поверили вкусу.
Что вы найдёте в группе:
- Мясо, копчёности, колбаса, ветчина — всё из домашних хозяйств
- Охлажденная домашняя курица, фарш, бульон, яйца — вкус из детства
- Молоко, кефир, масло, творог, сметана и йогурты — без добавок, как у бабушки
- Сыр сулугуни, адыгейский, брынза — свежие, натуральные
- Мёд и сладости — только проверенные пасеки
Каждый заказ — это не склад и не фабрика.
Чтобы увидеть, что вкусное и свежее есть у фермеров на этой неделе, и сделать заказ — присоединяйтесь к группе по ссылке ниже.
Доставляют по Зеленограду бесплатно по воскресеньям.
«Нашенское» — фермерские продукты Зеленограда
Интерактивное театрализованное представление «Приёмная Деда Мороза» — для детей от 2 до 5 лет приглашает в атмосферу традиций русской зимы. Реклама
Проект благоустройства Чёрного озера понравился большинству читателей «Зеленоград.ру». Но есть нюанс — и альтернативное предложение Новости
Чекап в Гастроцентре клиники «ЭстеДи» — комплексное обследование органов ЖКТ за один день по выгодной цене Реклама
Три года жительница 8-го микрорайона добивалась нормальной горячей воды. Помогло только официальное заявление: после него в подвале переварили трубы Новости
Опасные срезы металла обнаружила наша читательница на временных трубах вдоль Центрального проспекта Новости
«Возьмите метлу и пойдите во двор» — Собянин защищает мигрантов, ссылаясь на сокращение преступлений Новости
Заболеваемость гриппом продолжает расти после резкого скачка в ноябре. Но эпидемии нет, а основной штамм переносится легко Новости