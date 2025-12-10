В Зеленограде появился канал прямых поставок от фермеров 10.12.2025 Реклама Скрипачева Е.Д. ИНН:504413814186 erid:2VtzquWYLcR

В Зеленограде появился канал прямых поставок от фермеров

Екатерина живет в Зеленограде, создала группу «Нашенское». Они с мужем и ребенком находят и объезжают фермерские хозяйства.

Лично знакомятся и пробуют их продукцию, прежде чем предложить вам.

Супермаркету нужно, чтобы вы поверили этикетке.
Екатерине нужно, чтобы вы поверили вкусу.


Что вы найдёте в группе:

  • Мясо, копчёности, колбаса, ветчина — всё из домашних хозяйств
  • Охлажденная домашняя курица, фарш, бульон, яйца — вкус из детства
  • Молоко, кефир, масло, творог, сметана и йогурты — без добавок, как у бабушки
  • Сыр сулугуни, адыгейский, брынза — свежие, натуральные
  • Мёд и сладости — только проверенные пасеки


Каждый заказ — это не склад и не фабрика.

Чтобы увидеть, что вкусное и свежее есть у фермеров на этой неделе, и сделать заказ — присоединяйтесь к группе по ссылке ниже.

Доставляют по Зеленограду бесплатно по воскресеньям.

«Нашенское» — фермерские продукты Зеленограда

